La Fiesta Nacional de la Ganadería tomó la posta de regresar de manera presencial y marcó el camino.

Así lo ven expositores de distintos puntos del país que se vieron sorprendidos y a las vez satisfechos por volver al ruedo.

Así lo ve Jorge, el riojano, que después de un año y medio sin actividad, con solo recibir la noticia que la feria estaba de vuelta, armó todo en cuestión de horas y llegó a General Alvear.

“Me enteré de casualidad y me sorprendí, no pensé que se iba a hacer. El lunes pasado llamé, armé todo y me vine. No lo podía creer, es la primera fiesta que hay y después de un año y medio sin trabajar no me la iba a perder”, contó Jorge.

Jorge, el riojano, no se quiso perder la Fiesta de la Ganadería. Cámara de Comercio General Alvear

El espíritu con el que el riojano se apostó en el predio ferial, es el mismo que inunda la fiesta. Marcelo también es un expositor foráneo que no perdió la oportunidad de armar las valijas para estar presente.

“No hay muchas vueltas, esto para mi es trabajo y donde te abren la puerta para trabajar hay que estar”, dijo con convicción el hombre que viajó desde Buenos Aires.

Además de las maquinarias, autos, camionetas y camiones cero kilómetro, implementos de campo, artesanías en cuero y ropa, cuchillos y también quesos, embutidos y dulces caseros, los visitantes se pueden encontrar con una pileta instalada que invita a disfrutarla.

Daniel y Agustina visitaron la fiesta anteriormente y ahora, que estuvo la posibilidad no dejaron pasar la oportunidad de ser parte. “Se dio la posibilidad y acá estamos, conocemos la fiesta pero es la primera vez que venimos. Nos tomó varios días preparar el terreno para instalar la pileta, pero el esfuerzo valió la pena”, remarcaron.