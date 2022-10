General Alvear: piden colaboración para encontrar a un joven de 19 años

Desde la Comisaría 14 de General Alvear solicitaron la colaboración de la comunidad para encontrar a un joven de 19 años que se encuentra desaparecido.

El pedido de ayuda es para hallar a Maximiliano Tomás Nahuel Rojas quien salió de su casa en la jornada del miércoles y su familia no supo más nada de él.

La denuncia por la desaparición de Rojas la presentó su familia en los primeros minutos del jueves ya que no es común que el joven salga y no regrese o no de aviso de donde se encuentra.

Maximiliano Rojas Foto: Policía General Alvear

Maximiliano Rojas mide 1,80, es de tez blanca, ojos verdes, cabellos cortos rubios rapado a los costados y como marcas características tiene un tatuaje tipo trenza en el antebrazo derecho y un aro en la oreja izquierda.

La última vez que vieron al joven de 19 años vestía una campera camuflada gris con negro, pantalón negro deportivo, zapatillas negros Adidas y gorra negra con gris.

Para brindar cualquier información que ayuda a encontrar a Rojas comunicarse al 911 o dar aviso a la Comisaría 14 de General Alvear (2625 - 422013 o 427113), en alguna dependencia policial un uniformado.