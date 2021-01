Siguen los partidos de Torneo Vendimia en el departamento de General Alvear. Esta vez le tocará al deporte de Beach Volley.

Las disputas se llevarán a cabo en el Polideportivo Municipal y será este jueves 28 y viernes 29 de enero.

Las categorías que serán parte de este certamen son Sub 14, Sub 16, Sub 18 y primera, siendo prioritarias las categorías formativas. Hay un total de 50 parejas inscriptas.

La competencia tendrá todos los protocolos necesarios, por ese motivo el jueves se disputarán dos categorías y el viernes las restantes. Además, se acondicionó el polideportivo para que se pueda realizar ese deporte.

Sobre los demás torneos vendimiales, ya se completaron las competencias de Básquet 3 vs 3, Fútsal, y hockey.