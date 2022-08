Betiana se metió en la parrila por curiosidad, de “metida” como ella dice, con el tiempo lo transformó en un arte y hoy busca ser la mejor asadora del país.

El próximo domingo, a los pies del Obelisco, habrá un ritual gastronómico en el que se le rinde homenaje a la comida por excelencia que identifica a los argentinos: el asado.

En ese inigualable y a la vez sabroso evento habrá Betiana, la asadora de General Alvear estará representando al departamento y todo Mendoza.

El Campeonato Federal del Asado será el domingo 14 en el corazón de la capital del país y Betiana Villa estará en la parrilla desde las diez de la mañana hasta las seis de la tarde para demostrar toda su sapiencia en el arte de asar.

Con total sinceridad, Betiana contó que “me anoté y después me olvidé, pero al mes me empezaron a llamar de un número de Buenos Aires, que no atendía porque no lo tenía registrado, hasta que me enviaron un mensaje que necesitaban comunicarse con migo urgente y era porque fue seleccionada para participar”

El Campeonato que buscará al mejor asador de Argentina reunirá a competidores de todas las provincias. La primera etapa contará con grupos de ocho competidores cada uno y “nos dan tiempo de cocinar carnes en un plazo de una hora”, detalló Betiana.

Betiana Villa, la asadora de Alvear que representará a Mendoza en el Campeonato Federal del Asado. Foto: Municipalidad de General Alvear

Completado ese paso “tenemos que cocinar bondiolas, achuras y también verduras” y si la suerte y la mano de asador es buena “sale el finalista”.

Por curiosidad se metió en la parrilla

Betiana Villa es propietaria del restaurante parrilla Los Leños en General Alvear. Comenzó con el emprendimiento en 2011 junto a su marido y si bien “perdí a mi compañero de vida” siguió adelante por sus hijos y toda la gente que la acompaña desde hace años en el negocio gastronómico.

Así fue como Rubén, el asador de Los Leños, la fue guiando por el camino de la parrilla casi sin darse cuenta. Mientras que en el caso de Betiana, lo que comenzó como una simple curiosidad se transformó en todo un arte.

“Rubén me enseño, digamos que empecé de a poco y de metida, me arrimaba a ver como lo hacían y fui aprendiendo”, dijo.

Betiana Villa y su pasión por el asado. Foto: Municipalidad de General Alvear

“Acá (por el negocio) todo hacemos de todo y la parrilla es algo particular, especial y llama la atención mucho más porque está una mujer. En Alvear la gente nos conoce pero a los turistas les llama mucho la atención”, mencionó entre sonrisas.

Villa aseguró que durante la cuarentena a causa del coronavirus se las vieron más que difícil para continuar con el negocio, sin embargo entre todos lograron salir adelante.

“Me preguntaron por qué quería participar en el campeonato y la respuesta que les di es que el asado era lo que me tocaba (después de perder al esposo y la pandemia) para seguir adelante por mis hijos y toda la gente que está conmigo”, finalizó.