Mientras el tema de la inseguridad está más que latente en General Alvear y el Concejo Deliberante aprobó una resolución solicitando que el ministro de Seguridad Raúl Levrino y la cúpula policial se presenten en el departamento, en la mañana de hoy se conoció que delincuentes irrumpieron en el Instituto San Antonio en General Alvear y robaron artículos de electrónica, sonido y hasta los termos de la cocina.

El atraco al colegio lo llevaron a cabo sin escrúpulos ya que para ingresar utilizaron la puerta que da hacia Ingeniero Lange, precisamente la entrada principal al edificio escolar.

El edificio está a no más de tres cuadras y media del centro de Alvear y a 4 de la Comisaría 14.

El robo se perpetró durante la madrugada de este viernes y fue descubierto por los celadores del colegio cuando llegaron a la institución esta mañana.

“Han barreteado la puerta del frente y entraron como si nada. Después anduvieron libremente por el colegio. Calculamos que fue durante la madrugada”, dijo Ana Kotani, empleada de la entidad educativa.

Los ladrones se llevaron hasta los parlantes que estaban amurados a la pared.

Los delincuentes se hicieron de un cañón multimedia, una consola de sonidos con otros agregados y los parlantes que estaban amurados a la pared.

También pasaron por la cocina y se llevaron los termos que se utilizan para la merienda.

“No sabemos si es que no pudieron, no quisieron o pasó algo pero hay otros sectores en los que había computadoras a los que no entraron, Gracias a Dios”, agregó Ana.

Luego de formalizar la denuncia en la Comisaría 14 de Alvear, desde el ISA pidieron a las autoridades “contar con más presencia de móviles policiales en la noche porque esta es una zona donde hay varias escuelas y recién la semana que viene que arrancan las actividades y habrá más movimiento”, indicaron desde la institución.