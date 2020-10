Tras el vuelco del camión y el saqueo de la carne por parte de vecinos, la justicia inició una causa por hurto calamitoso y ahora intentan identificar a las personas que se llevaron la carga.

El accidente ocurrió minutos antes de las ocho de la mañana en la ruta nacional 143 a la altura del kilómetro 442, en las inmediaciones del distrito sanrafaelino de Real del Padre.

El transporte, que venía con una carga de un frigorífico de Junín en Buenos Aires, tenía como destino San Rafael.

Luego de pasar por General Alvear, ingresó a la curva que es conocida porque está justo a continuación del canal Matriz, se le desprendió el acopado, perdió el control del camión y mientras el vehículo quedaba atravesado en la ruta nacional, el térmico se desplomó y destruyó dejando la carga desparramada por todo el lugar.

De milagro el hecho no pasó a mayores y no hubo ningún tipo de heridos ya que “justo venía una moto que me alcanzó a esquivar”, comentó el chofer.

Pero el caso tomó otro matiz cuando la gente comenzó a llegar en camionetas, automóviles, moto, caminando y hasta en un camión y arrasaron con la carga en cuestión de minutos.

​A más de uno se lo vio salir del lugar con una media res al hombro o en el otro extremo, camionetas repletas de carne.

Estiman que el camión transportaba unos 20.000 kilos de carne por lo que “si hacemos una cuenta rápida, a $220 el kilo de carne (por media res) estamos hablando de una carga de $4.400.000”, comentó un repartidor de carnes de la zona.

Ante esa situación, desde la Policía indicaron que por directivas del ayudante Fiscal de la Comisaría 26, se inició la causa por hurto calamitoso y la intención es utilizar los videos que están dando vueltas por las redes sociales y también las fotografías para identificar a los que participaron en el saqueo.