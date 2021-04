Durante la madrugada de este martes un grupo de personas cometió una serie de actos vandálicos en el parador Vientos de Sur, en La Florida. Los delincuentes destrozaron bancos, cestos de basura e incendiaron una casa rodante donde se guardaban los elementos de trabajo de un servicio de kayaks, hidropedales y windsurf.

Este hecho de inseguridad se suma a otros varios que se han registrado ultimamente en el municipio de El Trapiche.

Juan Quiroga, uno de los socios propietarios del parador detalló que en el incendio perdieron elementos como chalecos salvavidas, remos, silbatos y herramientas como palas, martillos, maderas y pinturas; totalizando una pérdida de más de $250.000 por este acto vandálico. Además, los delincuentes sacaron bancos de madera y cestos de basura que luego arrojaron al agua y prendieron fuego algunos quinchos del predio.

Luego de realizar la denuncia policial correspodneinte el empresario comentó que “Es un predio abierto, no está cerrado. Estaba proyectado para este invierno cerrarlo. Nosotros somos dos amigos de La Florida y realizamos este emprendimiento hace 5 años, todo a pulmón. Nos ha costado muchísimo este acto de vandalismo. Han ido a quemar cosas directamente”.

“Acá es tierra de nadie. El otro día desvalijaron una casa. Hay mucha gente de afuera, que se viene de San Luis, hace el robo y se va, como la ruta está libre porque no transita más después de las 8 de la noche. Y la Policía no da abasto, tiene un solo móvil para todo el ejido, que es muy grande. Se van un rato a La Florida y cuando quieren ver le robaron en El Trapiche”, continuó Quiroga, refiriéndose a los hechos de inseguridad que se están viviendo en el municipio de El Trapiche.

Quiroga concluyó, con la esperanza de que la Policía pueda encontrar a los culpables, que “Hace 5 años que estamos con esto y los 5 años nos han robado. Y nosotros, a la noche, no podemos andar por la pandemia. Y es un lugar abierto, pero no hay electricidad como para poder quedarse por la noche. No tenemos la luz cerca, está lejos de nosotros y es una inversión de $300.000 para llevar la luz ahí”. Fuente La Gaceta Digital