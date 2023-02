Un ginecólogo fue acusado de acosar a una menor en Villa Mercedes: la investigación

Un ginecólogo de Villa Mercedes fue denunciado ante la Justicia por presunto acoso sexual a una paciente menor de edad. Previo a la pandemia, el hombre ya había sido denunciado a través de las redes sociales, pero, a principios de este 2023, la madre de la víctima lo denunció.

La mujer manifestó que su hija fue manoseada por el médico.

Por ello, días atrás, luego de unas semanas de instar la acción penal, el juez de Garantías de turno de Villa Mercedes, Santiago Ortiz, le impuso una restricción al doctor, prohibiéndole acercarse a su víctima.

Sin embargo, formalmente, el profesional no está imputado todavía.

Es el fiscal instructor, Francisco Assat, el encargado actualmente de investigar la denuncia que fue asentada a mediados de enero de este año.

Las pruebas que definirían la culpabilidad del ginecólogo de Villa Mercedes

Entre las pruebas que saldrían a la luz, hay una que es fundamental: la audiencia en Cámara Gesell a la adolescente de 15 años, anticipó una fuente judicial.

Es decir, lo que la joven declare ante el cuerpo de psicólogos y psiquiatras del Poder Judicial será crucial para definir el futuro del presunto abusador.

La viralización del presunto abuso del ginecólogo años atrás

Si bien no han trascendido mayores informaciones desde la esfera judicial, algunos detalles sobre la denuncia realizada no son secretos, ya que la adolescente viralizó lo sucedido por Facebook en su momento:

“El 17 de enero, a las 19, fui víctima de un profesional que me vio crecer”, inicia la publicación. Luego nombró al médico, con nombre y apellido completo, y dio la dirección del consultorio donde fue atendida.

“Fui a retirar mis medicamentos para mi tratamiento de quistes y esta persona no dejaba de decirme lo hermosa que era”, contó, indicando además que el hombre trató de besarla:

“Se me acercó a tal punto de poner su nariz con la mía y yo, en todo momento, le dije que no, que me soltara”.

Además, la joven explicó que había querido huir, pero que el médico no dejó. “Me abrazó. Me puso la mano sobre la espalda, bajo la remera... Estaba en shock”, exclamó.

Cuando logró salir del consultorio médico e ir a su casa, la adolescente le contó todo a su madre. La mujer, al tomar conocimiento de lo acontecido, lo denunció inmediatamente a la Justicia.