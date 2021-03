Un hombre violó la prohibición de acercamiento que tenía sobre su expareja y la golpeó salvajemente, frente a una multitud, en plena calle en Villa Mercedes. La víctima, Paula Torres, contó que aun mantiene un vínculo con su agresor, identificado como Martín Díaz, porque es el padre de su hijo de 4 años. Sin embargo, la joven manifestó que está “muy cansada de vivir así”.

La pareja se separó hace poco más de tres años, y una de las primeras denuncias fue a fines de 2017, cuando el agresor amenazó al padre de Paula con un arma en la cabeza. En 2018, logró que el Juzgado de Violencia le otorgara una orden de restricción, “por tiempo indefinido porque las pericias psiquiátricas que le hizo el cuerpo forense del Poder Judicial no le fueron favorables. Demostraron que era violento”, explicó la abogada de la víctima a El Diario.

Luego, según indicaron, hicieron al menos nueve denuncias más contra Díaz por actos violentos. Pero nada de parece hacerlo entrar en razón, ya que el domingo pasadas las 22, Díaz fue hasta la casa de la mamá de Paula para entregarle al niño y ahí se salió todo de control.

“Yo estaba en la casa de mi pareja, que vive a la vuelta. El padre de mi hijo estaba en la puerta de mi casa, en el auto, con tres amigos más y mi hijo a upa. Cuando llegué no me lo quería dar, y cuando logré sacárselo empecé a tocar timbre para que me abran la puerta. Ahí se bajó del auto a querer quitármelo. A todo esto, cuando mi mamá me abrió la puerta, mientras él tironeaba al nene para todos lados, le pegó una piña a mi mama, después otra a mí, me tiró al piso, me sacó al nene y se subió al auto”, relató la joven.

Paula Torres, la joven herida por su expareja en San Luis.

Pero luego se volvió y agredió no solo a Paula sino también a su pareja, quien se acercó a ayudarla: “Se bajaron con los amigos. Tenían manoplas, siempre se manejan de la misma forma”. Al novio de la joven lo tiraron al piso, lo patearon y golpearon entre dos. Mientras, Díaz se ocupó de pegarle a la madre de su hijo y la correteó entre los autos, ante unas 20 personas.

“Me agarró de los pelos y me tiró al piso delante no sé de cuánta gente. Me arrastró como una bolsa de basura. Me pegaron patadas en la espalda con los amigos”, comentó. “La gente que se había reunido, unos hombres que se bajaron de un auto, le pegaban para que me soltara y él seguía como nada. Quedó todo ensangrentado y no me soltaba”, agregó.

Todos terminaron en la Comisaría 8ª, pero Torres indicó que su ex está suelto mientras ella se recupera en su casa de las lesiones. Por su parte, la abogada de Paula explicó: “Acá no se abordó el hecho ni desde la perspectiva de género ni desde la Ley Micaela. Por cómo se vienen manejando las causas de este tipo, el mero hecho de haber violado la perimetral ameritaría que él esté detenido”.