El puntano Daniel Sanyo Gutiérrez es uno de los mejores jugadores de pádel que representa al país en el mundo. Tiene 38 años, máximo referentes en este deporte y es una de las grandes figuras esperadas en el Premier Padel, que se disputará en agosto, en Mendoza.

Se fue del país siendo muy joven y número 1 del pádel en Argentina. Una promesa que se incorporó al profesionalismo por su talento innato.

Sanyo Gutiérrez Foto: facebook

No todos nacen con la chispa. Pues Sanyo Gutiérrez la tuvo desde niño y la mantuvo encendida hasta hoy. Todo su camino recorrido, en Vía San Luis.

Nació la magia

Cuando tenía apenas 6 años acompañaba a su padre quien jugaba al tenis con sus amigos. Y mientras él lo esperaba, peloteaba contra una pared.

Por lo cual, cuando el pádel se volvió furor en la Argentina, el chico ya era un habilidoso en la técnica de darle de volea contra el frontón y hacer pasar la bola hacia el otro lado de la red. Cuando eso lo pudo expresar en competencia, se ganó el apodo de “el Mago”.

Actualmente vive con su esposa y dos hijos en España, país que adoptó desde hace ya 18 años y donde se fue perfeccionando. Llegó a ocupar el primer lugar del ranking en parejas junto a Maxi Sánchez y actualmente es N°2 en el orden mundial de la WPT junto a Agustín Tapia.

Es top del mundo. Este año superó los 35 partidos, ganó 25. Además tiene 3 títulos de campeón (Vienna Padel Open 2022, Danish Padel Open 2022, Estrella Damm Reus Costa Daurada Open 2022) y llegó a 7 semifinales.

Sanyo Gutiérrez junto a Tapia. Foto: Facebook

Pese a los años y a sus éxitos, él no olvida qué fue lo que lo empujó a cumplir su sueño.

El desarraigo

“Es muy difícil dejar tu país y a tu familia siendo muy joven. Pero para mí, ganarme la vida con tu deporte es un privilegio”, dijo.

Y amplió su argumento: “En aquella época la situación económica en el país nos afectó (NdR: su padre tenía un taller de pintura en San Luis). Y se dio también, un torneo muy especial cuando tenía 17 años. Allí enfrenté a Roby Gatti, referente histórico del padel. Me ganó pero cuando me vio jugar me dijo que estaba perdiendo el tiempo en este país, que me tenía que ir a vivir a España. No tenía dinero suficiente para tomar esa decisión, pero me lo planteé. Y a mis 23 años (en el 2006) di el salto después de ser dos veces N°1 en Argentina. Gustavo Briner, mi compañero de entonces, fue muy importante y me ayudó para tomar esta decisión y en el 2007 conseguí compañero, trabajo en España y emprendí mi nueva vida”.

“Hay Sanyo para rato”

“Hay Sanyo para rato. Quedan muchas pruebas por delante y vamos a intentar de mantenernos en ese ranking”, confió el jugador.

Sanyo Gutiérrez Foto: Facebook

Y sumó: “Me siento muy bien físicamente pero sé que estoy en el límite. Por eso, con Juan Carlos Ferrero, ex tenista profesional que tiene una escuela de tenis en Alicante, hemos incorporado una academia de pádel. Tenemos al primer interno de pádel de la historia, Mateo Álvarez, jugador de Chile y tres del lugar que rondan los 17 y 18 años”.

“En esta academia se formó Carlitos Alcaraz (NdR: revelación del tenis mundial en este 2022, ganando a Nadal y Djokovic y siendo hoy el joven de 19 años, número 5 dela ATP )”, aclaró.

Y agregó: “Queremos copiar el sistema de la academia de tenis para –ojalá- ayudar a chicos de Argentina con becas, porque sabemos que la economía está complicado y Argentina es una gran fuente de grande jugadores profesionales”.

JCF-Sanyo Equelite Padel Academy ya es un éxito en España, a casi un año de su inauguración.

El pádel en Argentina

Según consideró el puntano “el pádel pegó un salto enorme en Argentina y en el último año y medio fue definitivo. Estamos hablando de uno de los deportes que va a la par del tenis. Se ha logrado contar con la televisación, tenemos quienes apuestan por este deporte con una gran infraestructura. Tenemos jugadores argentinos en el World Padel Tour y en el Circuito, en el Foro Itálico, Qatar y ahora Roland Garros”, dijo el argentino quien se lamentó porque “no podré jugar en este último, debido a problemas que mi compañero tiene con una de sus marca (Nox)”.

Sanyo Gutiérrez, en acción junto a Tapia. Foto: Facebook

-¿Qué consejo le dás a los niños y jóvenes deportistas de nuestro país?

-Les digo siempre que lo sano es elegir un deporte, el que los apasione. Mi consejo es que lo practiquen en clubes, más que en la calle. El pádel no es un deporte caro pero es más accesible que otros.

-¿Y cómo creés que el pádel podría llegar a más lugares para que se practique?

-Se podría mejorar o hacerlo llegar mediante las instituciones municipales, con aportes del gobierno.

Sanyo Gutiérrez Foto: Facebook

Sanyo confirmado para el Premier Pádel en Mendoza

Sanyo Gutiérrez fue el primer jugador que confirmó su presencia en el certamen internacional que se desarrollará en agosto próximo en el estadio Arena Aconcagua, de Mendoza.

No lo podrá hacer junto a Tapia, por lo que deberá definir quién lo acompañará.

Sanyo Gutiérrez Foto: Facebook

Sus antecedentes

Títulos locales en torneos desarrollados en zona Cuyo junto a su hermano.

Torneos argentinos con Martín Briner (2005-2006), cerrando como el número 1 del país.

En la era profesional, junto a Sebastián Nerone, ganó cinco títulos. Con él hizo su primer final de Masters. Tuvo varia parejas, pero con el que más victorias logró fue con Maxi Sánchez, transformándose en el 1 a nivel mundial (en la segunda etapa ganó 8 títulos de 12 finales de 16 pruebas en el 2018, y al año siguiente, jugó 7 y ganó 5).

Con Tapia ya lleva cinco títulos desde que se juntaron.