Pese al revuelo que provocó su fallo el fin de semana declarando inconstitucional el aborto legal en San Luis, la jueza laboral María Eugenia Bona realizó declaraciones a radio Universidad, donde respondió a las críticas en su contra y ratificó que la sentencia no impide la aplicación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la provincia.

“Es un fallo donde no hay opiniones personales, un fallo donde yo simplemente me limito a transcribir las normas legales que avalan que la vida del ser humano en la Argentina empieza con la concepción, y en todos los países que han firmado los tratados internacionales que ha firmado la Argentina. Si quiere la Argentina cambiar todo eso y tomar la postura de otros países, que dicen que la vida empieza con el nacimiento, tendrán que modificar la legislación”, manifestó la jueza.

Bona afirmó que “Para mí, como juez, la ley es inconstitucional”, a la vez que remarcó que su postura es solo “una primera opinión, dentro de toda una cadena”. “De ahí tendrá que ir a la Cámara, la Cámara tendrá que trabajar y tendrá que ir al Superior Tribunal, el cual opinará e irá a la Corte, y si las partes lo consideran irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El derecho tiene una biblioteca para cada lado. Uno adopta una postura que cree que es correcta, pero eso no significa que no haya posturas en contra. Yo las respeto, esto es una democracia y cada uno tiene derecho a defender lo suyo, respetando al otro”, manifestó la magistrada.

La jueza laboral se encargó en aclarar que “el fallo no suspende la aplicación de la ley, hasta tanto exista una sentencia firme que diga que sí o que no”.

Respecto a su competencia ya que ella es jueza laboral, Bona recordó que la Constitución Nacional establece que “el que presenta el amparo elige el juez”. “¿Por qué me eligieron a mi? No lo sé, pero yo soy un juez de amparo”, concluyó la magistrada, asegurando que no hubo ningún tipo de contacto previo con la exsenadora y militante antiaborto Liliana Negre de Alonso, que fue quien presentó el recurso de amparo que desencadenó en el fallo de inconstitucionalidad. Fuente La Gaceta Digital