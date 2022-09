Las mejores pinturas de “MalvinizArte”, el concurso de La Punta

Esta semana comenzó la etapa de preselección del concurso artístico que se lleva a cabo en la ciudad de La Punta, San Luis, “MalvinizArte”. Hasta el 4 de octubre podés votar a las mejores obras con la temática Malvinas Argentinas.

Las 10 obras con más interacciones positivas (Me gusta, Me encanta, Me importa) en la página de Facebook Noticias de La Punta, pasarán a la etapa final.

El 6 de octubre se realizará la publicación con las 10 obras más votadas por categoría.

Facebook de Noticias de la Ciudad de La Punta Foto: Facebook

La selección final se realizará a partir de la evaluación de un jurado experto en la materia, entre el 11 y el 13 de octubre. El mismo 13, a las 20 horas, se conocerá el veredicto.

Al día siguiente, el 14 de octubre, se publicarán las/los ganadores.

Algunas de las mejores obras presentadas:

Obra del concurso "MalvinizArte" Foto: Facebook

Obra del concurso "MalvinizArte" Foto: Facebook

Obra del concurso "MalvinizArte" Foto: Facebook

Obra del concurso "MalvinizArte" Foto: Facebook

Obra del concurso "MalvinizArte" Foto: Facebook

Obra del concurso "MalvinizArte" Foto: Facebook

Obra del concurso "MalvinizArte" Foto: Facebook

Obra del concurso "MalvinizArte". Foto: Facebook

Obra del concurso "MalvinizArte" Foto: Facebook

Obra del concurso "MalvinizArte" Foto: Facebook

Obra del concurso "MalvinizArte" Foto: Facebook

Obra del concurso "MalvinizArte" Foto: Facebook

Podés ingresar a votar al perfil de Noticias de La Punta haciendo click aquí.

