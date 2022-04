El Monseñor Gabriel Barba, Obispo de San Luis, habló este martes acerca de todo lo que implica Semana Santa. Entre sus anuncios a la prensa, detalló cuál sería un buen sacrificio para el viernes Santo, en que se acostumbra a ayunar a modo de “sacrificio” para honrar la muerte de Cristo.

“El viernes santo es un día de luto. Se conmemora la muerte de Jesús”, comenzó relatando Barba.

Antes, según comentó, “No se podía cocinar o barrer y la radio no se prendía. Eso cambió u poquito hoy, pero, sin embargo, el sentimiento sigue siendo el mismo. Sigue siendo un día en donde hacemos memoria de un Cristo que ha muerto”.

Monseñor Barba, Obispo de San Luis, junto al Papa Francisco. Foto: web

El peculiar sacrificio a pedido del Obispo de San Luis

Cuando le preguntaron por qué no se comía carne para estas fechas, el Monseñor explicó que “no se come carne por una tradición que tiene que ver con el ayuno y va atravesando distintas culturas. El tema de la carne era por hacer un sacrificio de privarse de un alimento principal”.

“Pero no nos quedemos sólo con el ayuno como una cuestión alimenticia, sino que ese ayuno es privarnos de algo para ofrecer eso a Dios. Y también convertir esa privación en solidaridad: me privo para unirme en el sentimiento de aquellos que ayunan por obligación y no por opción”, añadió.

Y aquí vino su peculiar analogía con respecto a un sacrificio que podría ser más “moderno”: “En las misas de estos días yo les decía que, por ahí, a mí no me cuesta dejar de comer carne. Pero sí me cuesta dejar de pavear con el teléfono. Entonces, ayunar de pavear con el teléfono sería un buen ayuno”, recomendó.

"Pavear con el celular". Foto: Bravo Nicolas

Sobre el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania

“Esta Semana Santa estamos muy teñidos y tristes por estas noticias de la guerra y tanta muerte; de que otra vez el mundo vuelve a equivocarse por el mismo lado. Pero esta semana nos recuerda que la vida triunfa sobre la muerte”, añadió Barba a su discurso.

“Esta luz de la Pascua es la que tenemos que hacer llegar a todos los cristianos. Porque siempre la vida triunfa sobre la muerte”, concluyó.