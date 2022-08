“La Princesita” Luján y su alegría tras retener el Título Mundial

Este sábado por la noche, Micaela “La Princesita” Luján, pugilista oriunda de Villa Mercedes, logró retener el título mundial ante Irma García. Tras la pelea, la boxeadora dedicó el polémico triunfo a su madre entre lágrimas y expresó todas sus sensaciones.

En una velada 100% femenina, Luján sabía que Irma García no iba a ser una retadora fácil. Sus victorias y su experiencia aventajaban a la sanluiseña de antemano. La mercedina, por ello, debió esforzarse al máximo para cumplir luego de 10 rounds su objetivo.

De esta manera, logró defender exitosamente, por segunda ocasión, el título mundial supermosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Micaela "La Princesita" Luján, boxeadora de Villa Mercedes. Foto: web

“Sabía que iba a ser una boxeadora dura. Irma tiene el triple de peleas que yo y era una prueba importante para mi carrera. Creo que la pasé bien, más allá de que en los primeros rounds no la pude encontrar porque las zurdas son complicadas. Pero se logró ganar y ahora vamos a descansar un poquito porque vengo de mucho entrenamiento. Necesito reponer fuerzas porque van a venir cosas muy lindas”, declaró “La Princesita” después del combate en el Estadio Arena del Parque La Pedrera.

Micaela "La Princesita" Luján, boxeadora de Villa Mercedes. Foto: web

Tras una nueva defensa, señaló entre lágrimas que lo dio todo e hizo una dedicatoria especial:

“Es súper importante porque es de mi madre. Se lo prometí cuando se enfermó de cáncer. Por eso lo defiendo con tanto amor y respeto. Me entreno sin importar nada, cuatro turnos por día, de lunes a lunes, y hoy veo los frutos y estoy contenta, agradecida al equipo”, expresó.

Con esta, ya son 11 las victorias de la mercedina sobre un total de 13 presentaciones. Su historial profesional se completa con una derrota y un empate frente a la bonaerense Jorgelina Guanini.

Micaela Luján, actual campeona mundial súper mosca.

Qué dijo Luján sobre la velada 100% femenina

“Lo primero que pedí cuando salió la posibilidad fue que sea una noche de mujeres. Creo que era el momento y se logró. Villa Mercedes quedó en la historia y estoy tranquila porque fue un paso más para esa pelea que tenemos por el derecho de igualdad con los hombres”, relató.

La próxima defensa del título de Micaela Luján

La mercedina, que todavía lleva en su cuerpo las secuelas de un combate duro frente a la mexicana, adelantó que la tercera defensa de su título podría ser en San Luis.

“Vamos a hacer lo posible para que sea en la provincia. De que sea frente a una rival dura, que es lo que yo quiero: tener a las mejores rivales. Siempre digo que gane o pierda quiero enfrentar a las mejores. Creo que quedó demostrado en la pelea frente a Irma (García)”, expresó.

Por último, la campeona, que es la más joven del boxeo femenino argentino, destacó el apoyo y cariño que recibe de la gente: “Quiero agradecerles por el aguante. Cada vez que me ven corriendo me gritan y me motivan. En la pelea demostraron que me siguen y me tienen cariño. Para mí eso es muy importante”, cerró Luján.

La polémica en el fallo final de la pelea

El revuelo se generó cuando fueron entregadas las tarjetas de los tres jueces argentinos, Gabriel Tavella (95-95), Néstor Savino (98-92) y Silvio Alassia (97-93). La buena labor de la retadora, quien utilizó su alcance superior para mantener a Luján a raya, conectando en múltiples ocasiones cuando la local intentaba acercarse, dan a entender que el resultado podría haber sido diferente.