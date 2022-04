Este martes, la mamá de Guadalupe Lucero, Yamila Cialone, realizó un descargo en sus redes sociales contra una persona que no dejó a la Policía realizar un allanamiento en su domicilio. Según relató, estaban siguiendo una pista acerca de la niña, pero el hombre no dejó ingresar al personal.

El posteo de la mamá de Guadalupe:

“Estoy totalmente indignada. Yo no entiendo cómo, si hay un operativo con una pista de dónde puede estar mí hija, dato que llegó a mí directamente por “CORREO ARGETINO” desde Bahía Blanca, con dirección, calles, no se realice un allanamiento porque la persona se niega al ingreso al domicilio, para el chequeo correspondiente.

Después dice ‘SUFRIÓ ATROPELLO Y UN MAL MOMENTO’ ¿Y YO COMO MADRE QUE? ¿Me quedo con el sabor amargo de saber que no se verificó bien porque se negó?

Más allá de si no había nada que ocultar, era cuestión de cooperar. REPITO ‘EL DATO VINO DE UNA CARTA DESDE BAHIA BLANCA’ A MI DOMICILIO POR CORREO ARGENTINO, no de una vidente. Encima lo hace público a los medios.

Yamila Cialone junto a Guadalupe Lucero, su hija

Yo entiendo que es horrible que te allanen tu casa, lo comprendo. Pasé 6 meses de atropello de la Justicia provincial, hostigando, entrando a mí casa las veces que fueron necesarias como la de mucha gente, pero al menos yo en total libertad porque NADA tengo que ocultar ni cubrir.

Y jamás inicie acciones legales contra nadie por los malos momentos, malos tratos. No digo sea el caso particular del jueves, pero no costaba nada hacer un chequeo.

Debió, señor “Carlos” (de Anchorena), resguardar la información y evitar hablar a los medios, sea lo que sea que le pasó. ¿Qué necesidad de hacerlo saber? ¿Qué necesidad de hacerlo público? Ni yo como madre he publicado los procedimientos, los allanamientos...

Porque no se sabe dónde puede estar Guada y hacerlo público solo lo empeora... Ojalá no le pase nunca, porque si entendiera al menos mínimamente la situación y se pusiera en el lugar de la familia, entendería que uno hace lo necesario por encontrarla, como creo haría usted con su nieta.

Lamento mucho el mal momento que tuvo que pasar. Gracias”, expresa el descargo de Yamila Cialone.