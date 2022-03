Debido a la movilización por los 9 meses de la desaparición de Guadalupe Lucero, este lunes se llevó a cabo una movilización frente a Casa Rosada. Allí, la abuela de la pequeña firmó un petitorio y logró hacerlo llegar a la secretaria de la Casa de Gobierno.

Silvia Domínguez es una abuela que no pierde las esperanzas. Alrededor de las 16 la mujer tuvo el acompañamiento de un grupo de personas que la acompañaron a pedir por la aparición con vida de su nieta.

Silvia Domínguez, abuela de Guadalupe Lucero, hizo llegar un petitorio a Casa Rosada. Foto: Web

“Le entregamos un petitorio a la secretaria de la Casa de Gobierno, lo recibieron y me dijeron que el jueves a más tardar me van a dar una respuesta”, expresó la mujer en entrevista al medio El Chorrillero.

Si bien fueron pocas personas a la marcha nacional por Guadalupe, ella les agradeció a todos los que se hicieron el tiempo para asistir y sumarse a esta lucha que parece, tristemente, no tener fin.

La abuela, además, lamentó: “Todavía no puedo creer que pasaron 9 meses de aquel 14 de junio, pero sigo con la esperanza que no haya otro 14 sin ‘Guada’. No veo la hora que me llamen diciendo que apareció sana y salva”.

Alberto Fernández, a quien fue dirigido el petitorio por Guadalupe Lucero.

Este petitorio firmado por Domínguez representa un reclamo para que el Gobierno nacional disponga de las herramientas necesarias para poder hallar a Guadalupe Lucero con vida y lo antes posible.