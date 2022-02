Hace poco menos de 7 años, se dio a conocer el caso de Rubén Patricio Díaz, quien se marchó de su casa una madrugada y nunca volvieron a verlo. Su hermana contó que hacía 3 o 4 años había empezado con síntomas de esquizofrenia, pero que estaba bajo tratamiento.

Rubén tenía 33 años aquel 16 de septiembre del 2015 cuando desapareció. Es hasta el día de hoy que nada se sabe sobre su paradero.

Eva Díaz, su hermana, contó que él “ya había terminado de cursar Ingeniería Electromecánica en la Universidad de La Plata, le quedaban tres materias para recibirse, y hacía tres o cuatro años que había empezado con los síntomas de esquizofrenia”.

La noche de la desaparición

Rubén vivía con su madre, Nelly Rodríguez, en el barrio 132 Viviendas de San Luis capital. El 15 de septiembre al anochecer él estaba estudiando en su habitación, cuando ella se fue a dormir. En el momento que se levantó de su cama, a la mañana, vio la puerta entreabierta.

Eva comentó que este episodio no le había llamado la atención porque supuso que había sido un descuido por haber estado estudiando toda la noche. Pero cuando se hizo la hora del almuerzo y él no apareció, Nelly abrió la puerta de la habitación y Rubén ya no estaba.

En esta historia que contó Eva a FM Radio La Bomba, reclamó que desde la Justicia “no se hizo mucho”, que “no se preocuparon” por su hermano.

“Es una herida permanentemente abierta”, sollozó Eva tras casi 7 años sin saber de su hermano, sin saber siquiera si está vivo o no.

Fuente: FM La Bomba