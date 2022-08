Eugenia Chilano es de Villa Mercedes y actualmente vive de la publicidad en las redes sociales. En entrevista con Vía San Luis, la joven de 22 años cuenta cómo es su vida como “influencer”, sus gustos, sus pasiones, su mala suerte en el amor y mucho más.

Eugenia Chilano, "instagramer" mercedina Foto: Gentileza

“Me considero una mujer fuerte y guerrera que nunca baja los brazos y no vive del que dirán. Me gusta ser yo e ir siempre en busca de una nueva versión de mí.

Soy geminiana, me dedico a las redes sociales y a estudiar. Me encanta ir al gimnasio todas las mañanas, salir a bailar con amigos y estar en familia”, cuenta Eugenia haciendo su presentación.

Hace ya 5 años que la mercedina vive de las redes, sobre todo de Instagram, poniéndole mucha dedicación y esfuerzo a su cuenta @eugenia.chilano.

Con su belleza y su carisma, la modelo cautiva día a día a sus seguidores y logra que diversas marcas la busquen para promocionar sus productos.

“Yo no sé si llamarme ‘influencer’. Soy alguien normal, digamos, que mantiene una cuenta con muchos seguidores. Hay que interactuar, subir fotos y muchas veces cansa… Pero esto me costó un montón y quiero ser mejor cada día”, cuenta.

La mala suerte en el amor y sus sueños

Eugenia, quien se considera “una mujer sensual y muy apasionada”, también cuenta que no tiene mucha suerte en lo que respecta al amor. “Soy soltera y sin hijos. No tengo suerte en el amor, pero cuando me enamoro lo doy todo y soy súper fiel”, comenta.

Si bien hace ya 7 años que modela y está en el mundo de la fotografía, la “instagramer” mercedina apunta bien alto de cara al futuro.

“Ser una gran figura pública es un sueño pendiente que tengo, pero a veces se me hace difícil conseguirlo… Creo que se me complica el sueño de ser una figura pública porque es difícil en San Luis o Villa mercedes. Por ahí, tenés que irte a otro lado y no es fácil”, comenta.

Así, continúa día a día con su trabajo y espera que, con mucho esfuerzo y dedicación, algún día sus sueños se hagan realidad.