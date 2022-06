Este domingo, La Voz Argentina arrancó con la actuación de Cecilia Mirabile. Oriunda de Juana Koslay, San Luis, la puntana la rompió interpretando “Rise up” de Andra Day y deslumbró al jurado en muy pocos segundos.

La joven cantante de 25 años, luego de ver su actuación en la televisión, se mostró emocionada en sus redes y dejó un emotivo mensaje:

“Salto en un pie, ¡Y el corazón me va a mil!

Y la palmadita va para mí, que puedo cuando pensé que me iba a caer y me levanté fuerte para poder disfrutar de todo esto.

Y lo mejor… ¡Lo estoy haciendo! Agradeciendo cada segundo de mi vida, agradeciéndole a cada personita que me apoyó y lo sigue haciendo, gozando cada minuto de ésta hermosa oportunidad que Dios y la Virgen me dieron.

Es eso, insistir, persistir y creer en vos. Posta, soy la mujer más feliz del mundo. Porque esto me moviliza, esto me hace volar, esto me quema y me hace sentir viva. G r a c i a s”, expresó la cantante en su cuenta de Instagram.

Cecilia Mirabile, "Beba". Foto: Instagram

Su actuación en La Voz Argentina

Los primeros en darse vuelta fueron Mau y Ricky, junto a Ricardo Montaner. Luego le siguió Lali y por último “la Sole”. Todos quedaron sorprendidos por la voz de la joven, con quien se dieron vuelta al instante.