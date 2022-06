Este domingo comenzó una nueva temporada de “La Voz Argentina”, el reality que busca encontrar al “mejor cantante del país”. Desde su presentación, las nuevas reglas y participantes, hasta el mensaje de la hermana de John Lennon, la noche estuvo cargada de sorpresas y momentos emotivos.

El jurado de La Voz Argentina (Telefe) en su temporada 2022: Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner, Lali Espósito y Mau y Ricky

El reloj marcaba las 22:44 cuando Telefe le dio comienzo al ciclo con un clip en el que se veían imágenes de distintos puntos del país. Al finalizar, la cámara enfocó a Marley desde el estudio: “Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva temporada de La Voz Argentina”, anunció y presentó a los integrantes del jurado: Lali, Mau y Ricky, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner.

Luego, el conductor dio el paso a Cecilia Mirabile, una joven de 25 años oriunda de San Luis que cantó “Rise up” de Andra Day y que se quedó con hermanos Montaner.

Cecilia Mirabile, la puntana que la rompió en su audición a ciegas en La Voz Argentina.

Fue con la llegada del segundo participante que se estrenó la tan esperada nueva regla: la del bloqueo. Tomás Sagués de 23 años y de Bella Vista, interpretó “Entre Nosotros” de Tigo PZK y Lit Killaj, y sorprendió a Lali y a Mau y Ricky, pero la intérprete de “Laligera” fue quien inauguró el método y se quedó con él.

El mensaje de la hermana de John Lennon en “La Voz Argentina”

Tras el paso de varios concursantes, llegó el momento de Estef Figueroa, quien cerró la noche. Además de su performance, la joven de Lanús recibió una emotiva sorpresa. Julia Baird, la hermana de John Lennon, a quien había conocido en Londres en 2014, le envió un mensaje en muestra de apoyo.

“No me gusta tener preferencia por nadie, son tantas bandas tributo y Estefi es un caso particular, porque es una mujer, una ‘John Lennon mujer’ y creo que es la segunda ‘mujer John’ que escuché. Y obviamente ella es, si dudas, por lejos la mejor, e incluso diría que es mejor que muchos hombres que imitan a John”, la halagó.

Julia Baird y el mensaje para Estef Figueroa en "La Voz Argentina". Foto: Captura Te

Emocionada y agradecida por las palabras de la maestra, Estef interpretó “Sweet dreams”, y aunque conquistó a todo el jurado, decidió quedarse con Lali, quien no pudo evitar las lágrimas al escuchar su historia y la discriminación que vivió.

“Gracias, gracias por elegirme, no sabés las ganas que tenía de trabajar con vos. Creo que ni siquiera me había podido expresar como quería”, le dijo la ex Casi Ángeles.