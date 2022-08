El nuevo Embajador Nacional del Orgullo es de San Luis, se llama Pablo Amílcar Ramírez y tiene 35 años. Su historia, experiencias y expectativas conmovieron al jurado de la edición 12 de la Fiesta Nacional del Orgullo, que eligió como embajadora a la representante de Santa Cruz, Delfina Brizuela.

La fiesta, enmarcada en el Día Internacional del Turismo LGBTIQ+ que se conmemora cada 10 de agosto, contó con la presentación de participantes del Colectivo LGBTIQ+ de Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe, Tucumán, Santa Cruz. Estuvo organizada por Inkieta Producciones y San Luis diversa y se realizó en el Espacio Royal Arena, el sábado 6.

Pablo es un varón trans que desde hace ocho años trabaja y milita por los derechos humanos de las personas del colectivo LGBTIQ+. En tanto, Delfina, de 43 años, es titular de la Dirección de Políticas de Género del municipio de Río Gallegos, Santa Cruz.

Quién es Pablo Ramírez

El flamante embajador nacional del Orgullo es un militante y activista por los derechos de las diversidades que representó al Espacio Weye - Diversidad y Orgullo.

Pablo Amílcar Ramírez es consejero de Infancias y adolescencias LGBTIQ+ y familias diversas, en la Secretaría de la Mujer Diversidad e Igualdad.

Pablo es un hombre trans, activista de las diversidades desde 2014. Foto: Agencia de San Luis

Contó que su sueño es ser quien desde niño quiso ser y tener la familia que nunca tuvo. “Está próximo a nacer mi primer hijo, mi sueño es que cada uno de nosotros en nuestra diversidad pueda experimentar la felicidad de ser”, confesó el referente de la Comunidad LGBTIQ de San Luis y ahora del país.

Pablo -que en su tiempo libre comparte momentos con su familia, amigas y amigos- destacó que el orgullo para él es “ser visible por quienes ya no están y por quienes no pueden, interpelando y cambiando el pequeño espacio que me toca habitar en el mundo”.

En su instagram, no tardó en manifestar su alegría y señaló que está “muy contento por este gran reconocimiento y por el gran desafío que significa ser el embajador Nacional”.

“Celebro el acompañamiento de las instituciones públicas y organizaciones que hacen posible el trabajo por la igualdad de derechos de nuestro colectivo LGBTIQ+. Las provincias que participaron de esta elección fueron muy bien representadas por sus embajadores y les felicito por el enorme trabajo que llevan a cabo día a día. Hoy se renueva el compromiso y el orgullo de mi lucha y mi trabajo. Gracias a mi familia, esa que soñé y hoy es una realidad @cyn_teran y Bautista, les amo! y gracias a mi otra familia, mis amigues”, escribió.

Fiesta nacional del Orgullo

La edición número 12 de la Fiesta Nacional del Orgullo se realizó en el Espacio Royal Arena de San Luis. En la apertura de la noche, se entregaron las distinciones Embajadores de la Diversidad al actor Cristian Sam, Karla Heredia, jefa del Área Adulteces con Diversidad sexual y de Género y la secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad del la provincia, Ayelén Mazzina.

Las y los candidatos a embajadores del Orgullo contaron sus historias, experiencias y expectativas. Foto: Agencia de San Luis

Más tarde, la gala comenzó con la presentación de Mandragora D Queen, Drago Mendez, Cristian Sam, Agostina Muñoz, Nico Germanotta, La Pocha Show, Lady Morgana, Dj Lia Ghara, Dj Lu Giordano, Dj Miguel Vargas y casi al final de la noche Ayelén Beker.

Entre los shows, las y los candidatos fueron presentados al público en el escenario mayor de la fiesta del orgullo puntano, con una pasada de elegante sport y otra de gala.

Casi al final de la velada, los conductores María Laura Reyna y Fernando Romero anunciaron a los nuevos embajadores: Delfina Brizuela y Pablo Ramírez.

Delfina Brizuela tiene 43 años y es titular de la Dirección de Políticas de Género del municipio de Río Gallegos, Santa Cruz. En su tiempo libre practica deporte y se capacita en políticas de género y diversidad. Su sueño es ser feliz en una sociedad más igualitaria y destacó que el orgullo para ella “es ser quienes somos como persona y poder desarrollarnos con total integridad en lo que deseamos”.