Días atrás, Yamila Cialone, la mamá de Guadalupe Lucero, publicó en sus redes sociales un poema titulado “Préstame tus ojos” que, según sus palabras, es una obra con la que se siente muy identificada en lo que respecta a la búsqueda de la pequeña de 6 años que hace más de un año está desaparecida.

“(Yo no lo escribí) pero me identifica mucho, es lo que siento cuando se pide que nos ayuden a buscar a Guada. Y lo que duele no saber de ella...”, expresó Yamila en su posteo.

El poema compartido figura en autoría de Abraham Valenzuela y es el siguiente:

"Préstame tus ojos", el poema que identifica la búsqueda de Guadalupe Lucero. Foto: Facebook

Días después de que se descartó la confesión de un joven con esquizofrenia que dijo haber matado a Guadalupe Lucero, Gendarmería Nacional junto a personal del Sifebu terminaron las tareas de reconstrucción del caso que se encontraban realizando en la ciudad de San Luis.

Esta falsa confesión se dio mientras se realizaban las tareas que pretendieron “contribuir al esclarecimiento del hecho y a la adopción de nuevas diligencias probatorias que tiendan a dilucidar ciertos puntos que vayan surgiendo durante su desarrollo”.

Guadalupe Lucero.

Por ello, la Justicia Federal comunicó el pasado 4 de julio que se elaboraría un informe integral con todos los datos recolectados a partir de estos trabajos que se vieron temporalmente entorpecidos en ese entonces.

La última novedad, si bien no tiene que ver con el caso en lo estrictamente investigativo o policial, fue el cumplimiento de los 13 meses de la desaparición de Guadalupe, el pasado 14 de julio.

Sin pistas concretas todavía, todo un país sigue haciendo fuerza para que la niña aparezca con vida y pueda retornar a su hogar.