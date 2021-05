El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, aclaró que el Gobierno Provincial no puede adquirir dosis de vacunaciones contra Covid-19 para todos los ciudadanos de San Luis.

Durante la inauguración del Hospital “Viceintendenda Verónica Bailone” en Villa Mercedes, el gobernador informó que a lo largo de la jornada del lunes fallecieron siete personas por coronavirus.

Respecto al sistema de salud de San Luis, señaló que no hay “colapso” en los establecimientos, y aseguró: “No estamos estresados, estamos tensionados”.

El hospital inaugurado contará con 11 camas para terapia intensiva.

Definió la diferencia entre la Nación y las jurisdicciones para conseguir dosis de forma independiente de la Nación como una pelea de medianera. “Esto comenzó con un conflicto entre la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad, y sobre todo el periodismo, se pelean por la medianera, y nosotros estamos viendo esa pelea de medianera”, apuntó.

Rodríguez Saá concluyó: “Nos resulta casi imposible que San Luis pueda comprar, no conozco cómo; si me dicen cómo y a dónde las compramos. No hay oferta, ni posibilidad de que lo hagamos”.

Y agregó: “Llevémonos bien con el Gobierno nacional, nosotros no vamos a comprar vacunas. No vamos a poder hacer más que el Gobierno nacional”.

“Por ahora trabajamos con el Gobierno nacional que está haciendo el mayor esfuerzo en tiempo y forma”, añadió para garantizar que la gestión de Alberto Fernández seguirá gestionando y manejando todas las cantidades de dosis que lleguen a la provincia.