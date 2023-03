El doloroso mensaje de Daniel Garro a cuatro meses de su terrible lesión

El pasado 15 de marzo se cumplieron cuatro meses de la terrible lesión que dejó lesionado al exjugador de EFI Juniors, Daniel Garro. El futbolista, que atraviesa por un mal pasar, se descargó en un posteo contra todas las personas que dijeron que lo iban a ayudar y desaparecieron.

De esta manera, el exjugador de Gimnasia de Mendoza, Estudiantes de San Luis y Sarmiento de Junín, entre otros, apuntó contra “quienes aparecieron solo para la foto”.

“Hola a todos. Quiero sacarme este peso de encima porque los creí otra gente. Estuvieron conmigo solamente para vender y salir por todos lados. Me ofrecieron un mundo colores y nada de eso pasó. Me pintaron muchísimas cosas y nada de eso fue cierto”, comenzó expresando en su publicación Daniel.

“Yo no quiero plata, ¡Yo lo que quiero es volver a ser el de antes! Tener que ver a mis hijos sufriendo de ver cómo estoy es algo que me hace decaer todos los días”, exclamó.

Daniel Garro con sus hijos. Foto: Facebook

Las promesas incumplidas y los reclamos de Daniel Garro

“Me prometieron una buena rehabilitación y estoy yendo al hospital gratis. No quiero decir que es mala atención, pero no me hubieran prometido nada de eso”, reclamó “El Negro”

Además, apuntó contra la Justicia, ya que todavía no hay un condenado por lo que le pasó en aquel partido por el Regional Amateur.

“Quiero hacer esto público porque es una vergüenza lo que estoy pasando. No puede ser que después de 4 meses de lo que sucedió no sé y no saben quién fue el que me ocasionó esto.

Yo solamente quiero justicia y volver a ser el de antes. Creo que no es mucho pedir. Esto no se hace, dejar solo a una persona que está pasando un mal momento”, escribió.

Daniel Garro con sus compañeros de EFI. Foto: Facebook

Su agradecimiento a los que estuvieron

“Estoy agradecido con toda la gente que estuvo conmigo Y NO FUE NECESARIO UNA FOTO. Estamos agradecidos por el trabajo y todos los que estuvieron conmigo. Yo no pido plata ni nada de eso, yo solamente pido una buena rehabilitación neurológica.

Yo estoy satisfecho con lo poco que he logrado en estos meses solo con la ayuda de Dios.

Todos me ven que camino que hablo y me dicen que me ven bien, pero no saben lo que yo paso y lo que pasa dentro de mi cabeza: en las noches no puedo dormir me cuesta mucho esto. Necesito solamente eso, no pido nada.

¡Muchísimas gracias a todos los que están presentes!”, cerró el jugador, padre de 6 hijos.