Este domingo, el programa de TV “Cámara del crimen” expuso un extendido informe acerca del caso de Guadalupe Lucero. Este se centró en una pregunta que hoy se hace todo San Luis y gran parte del país: “¿Ya nadie la busca?”.

El reporte mostró el testimonio de un hombre en una estación de servicio, que habría visto a la niña a pocos días de su desaparición y un compacto con palabras del papá y la mamá de “Guada”.

Informe de "Cámara del crimen" acerca de Guadalupe Lucero Foto: TN

Además, Ricardo Canaletti, el conductor, nombró ciertos aspectos de la causa:

“¿Quiere que le cuente todo el caso? Imposible. Porque hubieron al menos 18 líneas de investigación que apuntaron a una sola pareja”, propinó en un principio.

“Mas de 400 allanamientos, todos al divino botón… La búsqueda de chicos no funciona”, sentenció también.

Informe de "Cámara del crimen" acerca de Guadalupe Lucero Foto: TN

La palabras de la mamá de Guadalupe Lucero

Luego de la introducción del conductor, en entrevista con el programa de la señal TN, Yamila Cialone habló de su hija: su angustia y la pérdida de esperanzas, la falta de datos concretos y demás información acerca de una causa que siempre estuvo estancada.

“Yo siento que no la están buscando como ella se merece”, comenzó comentando conmocionada, Yamila.

“Me canso de preguntar a Federales y la respuesta es siempre la misma. Por lo que supe hace poco, el caso iba a empezar de cero. Iban a armar y reconstruir el hecho, para retomar algunas líneas de investigación que la Policía de San Luis descartó”, relató.

Guadalupe Lucero junto a su mamá, Yamila. (Foto / Facebook)

“La cuestión es que, al final, siempre termina siendo lo mismo y no hay avances… Me han llamado, me han mandado muchísima información, pero de todo eso no sale nada”, concluyó Cialone.

En un momento, Canaletti le preguntó cómo llevaba a cuestas todo este tiempo con la ausencia de su hija.

“Me da mucha bronca, qué quiere que le diga. No hay nada, no hay esperanzas de nada. Eso hace que duela más. Yo ya no confío en nadie, no le creo a nadie”, respondió en primera instancia.

“Por todo este tema del silencio que hay, que no hay respuestas, que se van pasando responsabilidades. Yo quiero algo coherente, que digan las cosas como son, en qué se basan para seguir buscando a Guada”, agregó con angustia.

Yamila Cialone junto a su hija, Guadalupe Lucero Foto: web

Qué piensa Yamila Cialone sobre qué pasó con su hija

En un momento la mamá de “Guada” comentó qué piensa acerca del día en que se llevaron a su hija del barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis: “Yo le creo a mi sobrina de 3 años, que es la última que vio a Guada”.

“Ella recuerda por momentos que ‘esa señora se llevó a Guada’ y ‘un monstruo yéndose por el campo’ donde se la llevaron”, explicó, en suma.

Además, Yamila planteó una pregunta que más de uno se hace en la actualidad y dijo no entender “cómo con la tecnología de hoy en día no la pueden ubicar”.

Si bien la Justicia parece no encontrar el rumbo y el caso parece desvanecerse, todo San Luis y muchas personas del país siguen recordando a Guadalupe día a día, semana a semana. El grito al viento, desde las tierras a las que debería regresar la pequeña, siguen vivos: “¡Aparición con vida, ya!”.