Gerardo Martín (42) es profesor de Historia y preceptor, oriundo de Buenos Aires, pero que hace alrededor de cuatro años se instaló en a San Luis. Fue precisamente en Carpintería que decidió explorar un mundo que siempre le había llamado la atención, el de la fotografía, y hoy sorprende con sus fotos del cielo nocturno puntano.

El docente se describió como “un porteño más que se escapó de Buenos Aires buscando un poco de tranquilidad, un lugar más tranquilo para crecer y para vivir”. Y fue precisamente en la provincia cuyana que se animó a experimentar con las fotos.

“La fotografía es algo que siempre me gustó. Y siempre pensaba ‘algún día me gustaría poder comprarme una cámara’. Siempre tuve cámaras comunes, y ni hablar en la época de rollo. Pero veía algunas fotografías y pensaba cómo hacen, porque yo quería sacar esa misma foto y no me salía. Por lo que me quedaron las ganas de aprender y meterme con eso”, recordó Gerardo en diálogo con Vía San Luis.

Gerardo Martín.

Más allá de las ganas, lejos de sus posibilidades estaba poder comprarse la cámara, al menos la que el quería. “Harán dos años que pude en cuotas comprarme una y un poco de manera autodidacta, con videos de Youtube, metiendo mano y practicando empezaron a salir cosas lindas e interesantes. Me empecé a entusiasmar un montón”, contó el fotógrafo amateur.

“Las fotos las hago de forma amateur, aunque no niego que me gustaría algún día trabajar de esto. Me interesa mucho lo que es la fotografía de paisajes o retratos. Pero por el momento me estoy preparando para ver si algún día puedo hacerlo”, resaltó.

El cielo de San Luis por Gerardo Martín.

El cielo de San Luis por Gerardo Martín.

El cielo de San Luis por Gerardo Martín. Gentileza.

La foto del cielo que se volvió viral

Gerardo tomó un fotografía que impactó en redes sociales. Días atrás se subió al techo de su casa en Carpintería, a 8 kilómetros de Merlo, y logró captar las estrellas y las sierras nevadas, lo que impactó a los usuarios que no dudaron en compartirla.

“Esta foto la saqué justo una noche que se habían abierto un poco las nubes y dieron espacio a poder ver las sierras nevadas, que no se habían podido ver mucho después de la nevada. Pero justo esa noche se abrió esa ventana que permitió ver la sierra y el cielo estrellado, con la ayuda de la luz de la luna”, comentó el fotógrafo.

La foto de Gerardo Martín que se viralizó.

“Fue a un horario en el que ya no se puede circular, pero cuando saqué a mi perra me encontré con ese espectáculo y lo primero que hice fue subir al techo corriendo, agarré las dos cámaras que tengo, las calibré y empecé a sacar fotos, a ver qué podía enganchar”, reveló acerca del día que tomó la famosa foto.

Martín confesó que el cielo del interior siempre lo atrapó y gracias a su cámara pudo apreciarlo mucho más. “Al tener un rango dinámico muy distinto a los que es el ojo humano, permite apreciar colores y mayor cantidad de estrellas, que uno a simple vista no ve”, cerró.