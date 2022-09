Cecilia “Beba” Mirabile se suma a los festejos en El Trapiche

Este lunes por la noche, Cecilia “Beba” Mirabile dará su show para todas y todos los jóvenes que fueron a celebrar el Día del Estudiante a El Trapiche. Su actuación estaba planificada para este domingo, pero debió reprogramarse.

“¡Hola mi gente hermosa! Acabo de volver de la prueba de sonido. Estoy ansiosa, quiero darles un hermoso show, que se copen conmigo cantando, así que esta noche los espero en El Trapiche”, había expresado la cantante ayer en una de sus historias de Instagram.

Posteo de Cecilia "Beba" Mirabile sobre su show en El Trapiche Foto: Instagram

Sin embargo, horas después anunció la cancelación de su show por cuestiones climáticas. “Yo iba a cantar con lluvia o sin lluvia. No me importaba nada”, exclamó. Pero no pudo ser.

De esta manera, la cantante oriunda de Juana Koslay, actuará este 19 de septiembre a las 21 en la mencionada localidad. Así lo anunció desde sus redes.

Posteo de Cecilia "Beba" Mirabile sobre su show en El Trapiche Foto: Instagram

Su show se suma a la variedad de conciertos y espectáculos organizados por el Gobierno de San Luis para los festejos por la Semana del Estudiante en toda la provincia.

Podés ver todas y todos los artistas que estarán presentes en la celebración haciendo click aquí.