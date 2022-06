Carolina Sá es una mujer cordobesa de 50 años que tiempo atrás supo ser triatlonista. Actualmente vive en La Rioja y su historia de vida la llevó a hacer actividades impensadas como la que realizó este domingo en Villa Mercedes, San Luis, donde nadó en pleno invierno para homenajear a los héroes de Malvinas.

La historia de vida de Carolina

A sus 24 años, fue atropellada por un trolebús en Córdoba. Esto le provocó la discapacidad de más del 40% de su brazo y pierna derechos. Sin embargo, nunca se rindió y tuvo fe de que volvería a practicar el deporte que tanto le gustaba: la natación.

De esta manera, hace unos 9 años inició un desafío personal: nadar en lagos y diques llevando en su espalda la bandera argentina firmada por los veteranos de Malvinas para homenajearlos.

Carolina Sá, la cordobesa que nadó en homenaje a los héroes de Malvinas Foto: Juan Andrés Galli

Por ello, este domingo a las 16.30 nadó por el el Espejo de Agua de Villa Mercedes. La mujer recorrió 750 metros en 18 minutos con el agua a una temperatura de 9° y concretó una nueva hazaña.

Su historia de superación

Carolina contó que, en el momento de su accidente, la habían operado y le habían colocado un injerto para reconstituirle parte de su brazo. “Quedé con la cabeza inclinada hacia el hombro derecho y ese brazo encogido. Apenas movía los dedos y a la pierna la sujetaba con una ortesis (un apoyo ortopédico)”, comenzó relatando la mujer a El Diario de La República.

“El doctor me explicó que no iba a volver a mover el brazo y yo le decía que sí lo haría. Estuve cuatro años así”, agregó.

Carolina Sá, la cordobesa que nadó en homenaje a los héroes de Malvinas Foto: Nueva Rioja

Sin embargo, una experiencia única la hizo volver a nadar.

“Un día había ido a un dique en Córdoba, estaba en la orilla y veía a un nene chiquito que le tiraba un palito a su perrito. El animalito iba a buscarlo y volvía…

En un momento los dos se metieron al agua y no salían, entonces me tiré a sacarlos. Metí al niño debajo de mi brazo encogido, lo saqué y volví por el perro”, relató Carolina.

“Soy muy creyente y sentí que era una señal de Dios, que me decía que deje de llorar y haga lo que te gusta. Desde ese momento volví a entrenar, a nadar en aguas abiertas y frías. Hoy abro el brazo, nado con mis limitaciones, pero sin ningún problema”, contó emocionada.

Carolina Sá, la cordobesa que nadó en homenaje a los héroes de Malvinas Foto: Juan Andrés Galli

El homenaje a los héroes de Malvinas

Minutos antes de que Carolina ingresara al agua, paracaidistas bajaron con la bandera nacional al lugar. Luego, ella se colocó un salvavidas reglamentario y comenzó a nadar por el embalse de Villa Mercedes.

Al terminar, en la superficie la esperó una ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas Provincial (Sempro) para tomarle la presión, la temperatura, el ritmo cardíaco y todos los signos vitales.

Homenaje a los héroes de Malvinas. Foto: Juan Andrés Galli

Homenaje a los héroes de Malvinas Foto: Juan Andrés Galli

El acontecimiento contó con un público conformado por organizaciones, algunos funcionarios y excombatientes de la Asociación Veteranos de Guerra de Malvinas, que la esperaron emocionados en la orilla.

Por qué Carolina hizo este homenaje

La idea surgió por un comentario de Iñaki, su hijo mayor, cuando tenía 9 años. El niño le había preguntado a su mamá por qué no hacía algo por la Patria, que era un concepto que la mujer siempre les había inculcado a él y a su hermano Imanol.

“Él nadaba y me dijo desde el agua: ‘Mamá, ¿y vos qué haces por la Patria?’. Respondí que nada. Y entonces redobló la apuesta: ‘Vos nadás, podés hacerlo con una Bandera y mostrémosle a todos que ellos merecen un homenaje’”, expresó la mujer.

Carolina Sá, la cordobesa que nadó en homenaje a los héroes de Malvinas Foto: Nueva Rioja

Sus próximas experiencias

El año que viene Carolina apunta a nadar en la Antártida y en Malvinas. “Creo que será en febrero o marzo. Pero esto no termina ahí, lo voy a seguir haciendo hasta que mi cuerpo diga basta”, asintió con firmeza.

“Nadar es mi vida, no me importa si es una pileta o un estanque, lo hago con amor, eso me llena el alma”, concluyó.

¡Queremos contar tu historia! Nos interesa lo que tenés para contarnos, escribinos a historias@viapais.com.ar y un periodista de nuestra redacción se va a comunicar con vos.

Fuente: El Diario de La República.