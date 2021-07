La Justicia intentará ampliar la indagatoria a una joven que habría estado en el momento y lugar en la que desapareció Guadalupe Belén Cialone el lunes 14 de junio.

Mientras tanto más de 400 integrantes de fuerzas de seguridad de San Luis y de otras provincias continúan con los rastrillajes en búsqueda de la nena de 5 años que ya lleva 26 días de desaparecida. Hoy sábado y por tercer día consecutivo, los rastrillajes continuará en la localidad de San Francisco del Monte de Oro y también en las inmediaciones del barrio 544 Viviendas.

Según fuentes allegadas a la búsqueda e investigación se supo que la chica a la que se quiere seguir interrogando tiene un retraso madurativo. Ya se le tomado declaración en dos ocasiones. Su primera manifestación fue más correspondiente con la de los niños que estaban allí —son los primos con quien la nena jugaba a la rayuela, que aseguran haber visto en la escena a una mujer vestida con ropa oscura—. Pero ya en la segunda, la joven incorporó una secuencia distinta, habló “de unos chicos en moto”, informó a El Diario.

Una de la psicólogas del Poder Judicial manifestó que “se trató de tomarle declaración en Cámara Gesell pero no se comprendía lo que decía, por dificultades que tiene en el habla, por ello declaró por intermedio de su mamá y también se le tomó testimonial a la fonoadióloga”.

Se espera que a la brevedad el juez Ariel Parrillis, a cargo de las investigaciones, le dé intervención a algún especialista en personas con discapacidad para ver cómo puede facilitar el testimonio de esta joven ya que es de interés de los investigadores profundizar en lo que sabe o recuerde. Quizá se apele a pericias, test o herramientas más lúdicas (por ejemplo, dibujos), para ver qué puede expresar sobre el hecho.

Continúan los rastrillajes

Respecto a los operativos de búsqueda de Guadalupe esta mañana, Lucas Chacón, jefe de Relaciones Policiales de San Luis, informó que los rastrillajes continuarán en San Francisco del Monte de Oro, dijo además que personal de la sección de Canes de la fuerza policial centrarán las inspecciones en el barrio 544 Viviendas, principalmente sobre la manzana F.

En cuanto a los allanamientos realizados este viernes en domicilios particulares el funcionario policial señaló que fueron citadas 10 personas para que declaren ante la Justicia.

Chacón manifestó que “a 26 días de la desaparición de Guadalupe, la Policía no ha parado en ningún momento de buscarla. Esto nos demuestra que somos una Fuerza que día a día estamos listos para realizar el trabajo necesario para encontrarla”.

Más de 240 allanamientos

Las fuerzas de seguridad y de la Policía ya han realizado más de 240 allanamientos, se han rastrillado cerca de 400 sectores de toda la provincia y también se han inspeccionados al menos 8 diques: Chico; Esteban Agüero, en Río Grande; Berta Vidal de Battini, en Estancia Grande; Las Palmeras, en San Francisco del Monte de Oro; Paso de las Carretas; Potrero de los Funes; Cruz de Piedra y Nogolí.

Aunque no hay resultados que marquen avances significativos, las tareas investigativas no cesan. La causa continúa caratulada preventivamente “Averiguación de Paradero” y, si bien la Justicia recibe muchos y variados datos, aún no hay una pista segura que oriente al paradero de la niña y al móvil de la desaparición.