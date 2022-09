Beba Mirabile: “Son mil razones para quedarse de pie, firme a mis sueños”

Este miércoles, Cecilia “Beba” Mirabile participó de los cuartos de final de La Voz Argentina. Lamentablemente, la puntana no pudo avanzar de instancia por la votación del público. Sin embargo, dejó una profunda reflexión en sus redes acerca de su paso por el programa.

“Beba” era la única puntana en pie en el reality. Anoche, interpretó “Million reasons” en los cuartos de final y emocionó a todo el jurado, pero no pudo pasar a la semifinal.

Cecilia Beba Mirabile compitió en los cuartos de final de La Voz Argentina y, aunque emocionó a todos, no quedó en el certamen. Foto: telefe

Desde su cuenta de Instagram, Cecilia compartió un tierno video de ella misma cuando era chica cantando “I will always love you” de Whitney Houston. Junto al video, escribió:

“Eran un millón de razones para bajar los brazos y sin tener el rumbo claro, llena de miedos e inseguridades. Porque cada vez que me miraba al espejo, veía tanta carencia y necesidad, que siempre faltaba un poquitito más para ser mejor.

Viendo a la beba de 12 con la ilusión en la mirada, con fe latente al sueño más grande de su vida, entendí que todo lo que hice hasta hoy, fue entrega a mi pasión.

Seguí de pie cuando el pecho se me partía en dos, seguí de pie porque abracé la música y me entregué a ella. Porque me hace latir fuerte el corazón antes de salir a dar cada show. Porque mi resultado fue conocer a una Beba con más fuerza y convicción con su arte. Porque vencí mis propios límites y aprendí a disfrutar un poco más. Porque sé quién soy y dónde son mis raíces, y siempre me mantuve firme a eso.

Gané amistades del bien, momentos mágicos. Porque me llevo almas en la mía, que me dieron la mano para continuar de pie, me hicieron mirar la vida con otros ojos. Estoy feliz, por mí y por ustedes, son mi familia. Me dieron el abrazo más cálido y me llenaron el alma de alegría y energía. Mi espíritu es mi entrega a mi familia, ustedes.

¡SON MIL RAZONES PARA QUEDARSE DE PIE, FIRME A MIS SUEÑOS!”, expresó en su publicación “Beba”.