Alumnos de séptimo año de la Escuela “Domingo Faustino Sarmiento”, una escuela industrial de la ciudad de San Luis, elaboraron un complejo objeto para ayudar en su rehabilitación a Daniel Miranda, quien sufrió un grave accidente hace años y hoy tiene dificultad para moverse.

El jueves 30 de mayo de 2019, la vida de Daniel dio un giro inesperado cuando fue embestido por una persona que conducía alcoholizada en un auto. Estuvo tres meses en coma y su vida pendió de un hilo.

“Dani”, en los días posteriores al siniestro, tuvo traumatismos de tórax y cráneo, fracturas múltiples en su cuerpo y, en varias oportunidades, fue intervenido quirúrgicamente. Las secuelas neurológicas que sufrió fueron tremendas.

Daniel Miranda. Foto: Amanecer Informados

Una de estas consecuencias es que puede cerrar su mano pero no logra poder abrirla nuevamente, entre otras problemáticas relacionadas a su movilidad.

Sin embargo, tras más de 3 años de esta pesadilla, estos chicos prometen mejorar su calidad de vida.

Hoy, después de 7 operaciones y a sus 30 años, Daniel hace deporte adaptado para salir adelante. Él practica “arco y flecha”. Pero, como consecuencia de su accidente, sus manos y sus piernas no “obedecen” al 100% las órdenes que da su cuerpo.

Alumnos de una escuela técnica de San Luis crearon un prototipo para ayudar a Daniel Miranda Foto: Amanecer Informados

La creación solidaria de los alumnos de San Luis

Por ello, alumnos de 7mo año de la institución realizaron, en una impresora 3D, un prototipo de “exoesqueleto” que sirve para la rehabilitación de su mano. Este aparato le ayuda a abrir y cerrar sus dedos y aporta a su rehabilitación neurológica, “enseñándole” nuevamente al cerebro cómo realizar este movimiento.

Alumnos de una escuela técnica de San Luis crearon un prototipo para ayudar a Daniel Miranda. Foto: Amanecer Informados

Con una sonrisa, Daniel aseguró que con esta creación “lo van a dejar nuevo”, expresó con picardía. A su vez, agradeció porque las y los alumnos del colegio técnico lo “están ayudando muchísimo”.

“Conmigo los chicos se portaron recontra bien. Y no me salió decirles otra cosa que ‘gracias’. No me voy a cansar de decirles ‘gracias’”, dijo Daniel en su entrevista a Amanecer Informados.

Alumnos de una escuela técnica de San Luis crearon un prototipo para ayudar a Daniel Miranda Foto: Amanecer Informados

Este objeto, a su vez, fue elaborado bajo la guía de los profesores Luciano Mankoc, Rubén Falvo y Osvaldo Moreira.

Fuente: Amanecer Informados