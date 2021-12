Este martes, y faltando poco menos de 3 meses para que Villa de Merlo reviva su mayor festival, se confirmó la presencia de Abel Pintos en la Fiesta Nacional Valle del Sol que tendrá lugar en febrero del 2022.

El cantante confirmó en sus redes las fechas con los shows confirmados para los próximos meses, entre las que figura el 28 de febrero, día en que se realizará el Festival.

Abel Pintos toca en Merlo, San Luis

A su vez, la información fue celebrada y nuevamente confirmada por el intendente de la localidad, Juan Álvarez Pinto. El funcionario también publico una foto de Abel en sus redes celebrando su llegada.

Abel Pintos toca en Merlo, San Luis

Abel Pintos goza actualmente de una fama y una admiración inconmensurable por parte de los argentinos, tanto en el ámbito del folclore como del pop. Llegará al noreste puntano, entonces, para cantar muchos de sus grandes éxitos, como “La llave”, “No me olvides” u “Once mil”.