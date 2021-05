Un increíble video en el que una moto y un cuatriciclo chocan entre sí cuando corrían picadas en lo que sería un campo del ex museo de La Laja se viralizó en las últimas horas. Las imágenes muestras cómo dos motos compiten a toda velocidad cuando un cuatriciclo aparece a contramano y, si bien uno de los motociclistas pudo evitar el impacto, el otro chocó de lleno. Ambos conductores salen despedidos por el aire y de inmediato la escena se llenó de espectadores asistiendo a los heridos.

En el video se puede ver cómo los dos involucrados en el fortísimo impacto quedaron heridos pero conscientes. Según publicó Diario Huarpe, el trascendido extraoficial era que los conductores accidentados tuvieron que ser trasladados en ambulancia a centros asistenciales, aunque esto no lo pudieron confirmar de manera oficial ya que en los hospitales centrales no contaban con datos de heridos como consecuencias de una competencia clandestina. Por esto, no se descarta que pudieron mentir acerca del lugar donde se accidentaron y las circunstancias del hecho.

Además, personas ligadas a la actividad deportiva le aseguraron a Diario Huarpe que esas prácticas son habituales en los campos de La Laja en Albardón y que es muy conocida tanto por quienes practican este tipo de actividades como por la misma Policía del departamento. Cabe destacar la clandestinidad de este tipo de competencias, ya que no cuentan controles ni cumplen con las exigencias de medidas de seguridad. Algunos periodistas de Albardón indicaron que el video de la carrera sería del pasado domingo entre las 17 y 18 horas.

Otra de las versiones que circuló es que uno de los conductores podría ser menor y que, como consecuencia del accidente, habría sufrido una fractura. Sin embargo, esto no pudo ser confirmado y hasta el momento se desconocen detalles certeros de los protagonistas del suceso.