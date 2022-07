Una adolescente sanjuanina vivió una situación de terror en la puerta del boliche, a donde había asistido para festejar el Día del Amigo. Es que mientras esperaba para ingresar al lugar, de sorpresa apareció su expareja y le propinó una trompada. El grave episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del local bailable.

El caso fue publicado este viernes por Tiempo de San Juan. El video fue compartido en redes sociales por el entorno de la chica y fue tal la indignación por el accionar del sujeto, que las imágenes rápidamente fueron viralizadas entre los usuarios.

Lo que muestra la filmación es como el agresor golpea a la joven desde atrás, en la puerta de un conocido boliche de Avenida Libertador, Capital. En ese momento la víctima conversaba con un grupo de amigas y la violenta reacción de su ex la tomó por sorpresa. Pero eso no fue todo. El chico también goleó a otro integrante del grupo, quien está al lado de su ex.

Tras el terrible episodio, la madre de la joven agredida radicó la denuncia y pidió una restricción perimetral para el violento. Se conoció que los involucrados son menores de edad y como respuesta, los amigos decidieron recuperar las imágenes de las cámaras de seguridad y escrachar al agresor en redes sociales.