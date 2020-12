La Casa de Gobierno sanjuanina fue escenario de un hecho tan inédito como repudiable que tuvo como protagonistas a un funcionario y a un periodista. Atónitos, los empresarios, periodistas y el resto de funcionarios presentes no daban crédito a lo que veían sus ojos, cuanto Jorge Rivera Prudencio, titular del Ente Regulador de la Electricidad (EPRE), estalló de furia ante una consulta de Walter Ríos, de Diario de Cuyo, y tras insultarlo, lo invitó a pelear en pleno acto.

La Sala Rogelio Cerdera fue el escenario del bochornoso episodio que tuvo lugar mientras se llevaba adelante la apertura de sobres para la licitación del proyecto Interconexión Eléctrica en 132kV Zona Sur de la provincia de San Juan. El acto se desarrollaba con normalidad hasta que una pregunta periodística desató el escándalo, según publicó Canal 13 San Juan.

Cuando Walter Ríos, periodista de la sección Política de Diario de Cuyo, le consultó al titular del EPRE sobre las cuestionadas cocheras que construye el organismo en medio de la pandemia para su empleados de alto rango, el funcionario reaccionó con violencia contra el comunicador.

Rivera Prudencio profirió insultos contra Ríos en plena sala y hasta lo invitó a pelear en el medio de la dependencia del Ejecutivo durante al menos dos minutos que se hicieron eternos para los presentes, que, incrédulos del espectáculo que presenciaban, no atinaron en un principio a reaccionar.

El funcionario trató de “cobarde” al periodista y le dijo “Estás escondido porque no te puedo hacer nada. A la Justicia te tendría que llevar”. Ríos, por su parte, no entró en la provocación y le respondió que no tenía problema en ir a la Justicia.

Rivera Prudencio pareció calmarse y le aseguró que no iba a seguir perdiendo el tiempo y que espere el informe del Tribunal de Cuentas sobre las polémicas cocheras para publicarlo en el matutino. Ríos contestó que eso haría y que publicaría el resultado de la investigación, señalando que procederían como es habitual, dando a conocer tanto los fallos a favor como en contra del ente autárquico.

La momentánea calma duró poco, ya que esta respuesta enervó aún más al funcionario, quien trató al periodista de “mercenario” y amenazó con denunciarlo ante la Justicia, mientras que Ríos respondió que su tarea periodística está amparada por la ley.

Luego de esto, el titular del EPRE le pidió al comunicador que se retirara pero este se negó, dando lugar al momento más bochornoso de la mañana. Rivera Prudencio se puso a centímetros del periodista de Diario de Cuyo y abrió sus brazos diciéndole: “Dale, pegame, tocame”. Ríos no respondió en ningún momento, tal cual lo atestigua el documento gráfico de Canal 13 San Juan que acompaña esta nota.

Finalmente, el funcionario dio media vuelta y le dijo “maricón” al periodista, ante la intervención de los presentes, que buscaron que la situación no pasara al terreno de la agresión física.

No es la primera vez que Rivera Prudencio ejerce modos violentos ante las preguntas de la prensa. El pasado 5 de octubre, también sostuvo un fuerte cruce con un periodista de Canal 13, quien le había consultado por las cuestionadas cocheras, el mismo tema que provocó la reacción violenta de hoy en Casa de Gobierno.