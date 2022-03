Este jueves en la mañana, en la ex Legislatura Provincial, las autoridades provinciales de San Juan participaron del acto en conmemoración del 46° Aniversario del último golpe Cívico-Militar. Allí estuvo presente el gobernador Sergio Uñac, quien expresó que “la memoria tiene que estar fresca y activa para que podamos alcanzar la verdad y hacer justicia”.

Durante el acto se realizó una ofrenda florar en el edificio público, ubicado sobre calle Urquiza, para conmemorar a los desaparecidos durante la última dictadura militar. “Cada 24 de marzo, cuando venimos a conmemorar estas páginas de nuestra reciente historia, tengo la sensación de que venimos a mirar parte de nuestra historia que pudimos evitar y no lo pudimos hacer. Lo que se intentó en ese momento fue oprimir las voces de nuestro pueblo. Esto fue solo un atentado contra quienes luchaban contra la democracia y contra la misma democracia”, expuso Uñac.

El primer mandatario agregó que “creo que este análisis de lo que primariamente se intentó, hay que sumarle que tuvo fines económicos. Se intentó cambiar hasta la representación sindical de cada uno de los trabajadores, nos quisieron imponer algo que no éramos y no queríamos ser. Que se haya instalado justo en la Legislatura un centro clandestino de detención nos debe hacer reflexionar. Porque no vamos a volver a cometer los mismos errores. La memoria tiene que estar fresca y activa para que podamos alcanzar la verdad y hacer justicia”.

Por otro lado agregó que “la mejor manera de poder conmemorar estos años complejos de Argentina, es hacer un ejercicio permanente de nuestra memoria. También es hacer que nos podamos seguir expresando de la manera que creamos conveniente en la base del respeto. Esto lo vimos reflejado en el Acuerdo San Juan, donde hubo un ámbito de pensamiento razonable, con discusión, sobre la base de encontrar acuerdos para la sociedad. Para eso estamos y eso defendemos”.

Del acto conmemorativo también participaron el vicegobernador, Roberto Gattoni; el presidente de la Corte de Justicia, Juan Victoria; los ministros de Gobierno, Alberto Hensel; de Eduación, Cecilia Trincado Moncho; de Hacienda, Marisa López; de Minería, Carlos Astudillo; de Turismo, Claudia Grynszpan; de Producción, Ariel Lucero; los secretarios de Seguridad, Carlos Munisaga, de SECITI, Marita Benavente; de Ambiente, Francisco Guevara; secretaria de Justicia y Derechos Humanos, Nerina Eusebi, entre otros funcionarios.