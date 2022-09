Sanjuanina filmó a un hombre que la persiguió por cuadras y lo escrachó en redes: “Cuidado”

Una joven sanjuanina decidió filmar al hombre que la persiguió en auto durante cuadras para advertir a otras chicas. El caso ocurrió en Pocito, un departamento al sur de la provincia. Luego de tomar las imágenes con su celular, la chica subió el video a Twitter y se viralizó rápidamente.

El episodio de acoso callejero ocurrió a plena luz del día en una transitada calle del departamento. Por eso, la chica pudo ver bien la cara de su acosador y filmar su auto y patente con precisión. “Hoy -por el pasado 17 de septiembre- alrededor de las 15:30, en Pocito, me persiguió un hombre por muchas cuadras, trate de evadirlo, pero estuvo hasta que me encontró, se paró y si no fuera porque lo estaba filmando no se qué hubiera sido de mi. Necesito que todas estén atentas y alertas”, publicó en Twitter.

En cuestión de minutos, el video recibió miles de comentarios y fue compartido por otras chicas, no solo de la provincia sino de todo el país. “Lo que sentí y atravesé no se lo deseo a ninguna”, aseguró la joven en otro de sus tuits.

La joven publicó en redes sociales el video del hombre que la persiguió por cuadras. Foto: Twitter

En el video, se puede ver como la sanjuanina confronta a su acosador y él responde haciéndose el desentendido.“Te había confundido con una amiga, por eso te saludé”, se escucha decir al sujeto. “Por favor chicas, no anden solas, yo todavía no me puedo tranquilizar, tengo bronca, angustia y mucho miedo. En serio, cuidado”, cerró la chica.