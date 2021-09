En San Juan hay tres licitaciones que están a la espera de concretarse y que prometen casi dos mil puestos de trabajo entre los sanjuaninos. Una de ellas es la expansión de Veladero, aunque solo llamará a trabajadores que ya realizaron tareas allí previamente, mientras que las otras dos podrían tomar una gran cantidad de empleados.

Según publicó Diario Huarpe, desde la UOCRA afirmaron que no paran de llegar currículums y que los trabajadores están esperando de manera ansiada los nuevos puestos disponibles para trabajar en la construcción de obras públicas o de empresas grandes. Además, indicaron que si bien el mercado de la obra privada se viene reactivando desde hace tiempo en San Juan, los proyectos de gran envergadura son los que terminan tomando mano de obra en blanco, ofreciendo mejores condiciones laborales.

Son tres las obras que aún no se licitan. Una de ellas es un barrio en Pocito, que fue anunciado con fondos nacionales, mientras que las otras dos son una obra de la Ruta 40 Sur y la fase 7 del valle de lixiviación de Veladero. Lo que todas estas tienen en común es que esperan la licitación, que aún no se anuncia de manera oficial y que se sabe que absorberán alrededor de 1.900 puestos de trabajo.

Según explicó el secretario gremial de la UOCRA, Alberto Tobares, hay “mucha ansiedad entre los compañeros” y que “muchos no están en blanco o se les paga menos, sirve para mover el mercado laboral, pero no siempre son las mejores condiciones”. Además, esto genera cierto malestar ya que aún no llega el boom de toma de personal que esperaban.

Se cree que la primera de las tres obras en empezar a construirse será la que está situada en Veladero. Es la única privada de las tres y podría emplear, en su pico máximo, hasta unos 640 sanjuaninos. Si bien la fecha de inicio estaba planteada para este mes, Tobares indicó que la licitación está muy cerca. Por otro lado, antes de fin de año se supone que van a empezar las contrataciones para la construcción del barrio de 700 viviendas anunciado para Pocito.

Finalmente, la licitación de la obra de la Ruta 40 Sur es la más indefinida de todas. A Vialidad Nacional le tomó más de dos años poder darle de baja al contrato que tenía la empresa anterior y recientemente se anunció el llamado a licitación, pero aún no se sabe cuándo será.