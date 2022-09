San Juan: aumentó la demanda de psicólogos por el suicidio adolescente y casi no se consiguen turnos

La cantidad de suicidios en jóvenes aumentó considerablemente en la provincia de San Juan durante los últimos meses y encendió las alarmas en las autoridades de Gobierno. En las últimas 24 horas, dos chicas de 17 y 14 años se quitaron la vida en la provincia. Una murió de inmediato y la otra quedó con muerte cerebral.

La situación en la provincia es muy grave ya que en los últimos 3 meses, 6 adolescentes se quitaron la vida o intentaron hacerlo. Todos los chicos iban a escuelas secundarias de la provincia y esto preocupó mucho a los padres y autoridades docentes.

La salud mental volvió a ser puesta en el centro de las discusiones y muchos denuncian que no pueden costear un psicólogo y los turnos para conseguir uno del Estado no están disponibles y hay que esperar meses. Desde el Colegio de Psicólogos, hablaron con Radio AM 1020 y explicaron cuál es el real panorama de los profesionales sanjuaninos en este contexto tan complicado.

Sentada de alumnos de la Escuela de Comercio para reflexionar sobre el suicidio. Foto: diario de cuyo

“Es un momento que como sociedad no lleva a reflexionar y prestar atención a algunas conductas. Quiero destacar que tenemos más de 1000 profesionales que tienen sus convenios con obras sociales y facturan por el Colegio y por otros entes”, dijo Gema Galván, presidenta de la institución que nuclea a todos los psicólogos matriculados de la provincia. La profesional sostiene que hay muchos psicólogos pero que el problema está en la parte pública. “El sistema público está saturado y el privadi, también ya que las consultas tienen una sobredemanda. A la altura del año que estamos, hay profesionales que no tienen turnos inmediatos y otros tienen todo octubre cubierto. Entiendo la urgencia y la premura por nuevos turnos, pero este es el panorama”, aseguró Galván.

A este problema se le suma el de la Obra Social Provincia, la que nuclea mayor cantidad de trabajadores estatales de San Juan, no tiene cobertura con psicólogos de la provincia y son unas 1.300 personas las que se encuentran desamparadas. “Pedimos apoyo para la implementación plena de la ley de Salud Mental y necesitamos más recursos para asistir a los pacientes en el sistema público”, manifestó Galván.

Los alumnos de las escuelas pertenecientes a la UNSJ, a donde iba una de las chicas fallecidas, ya organizaron sentadas en los patios de los establecimientos y piden que se implemente la materia educación emocional. Además, los padres de distintos colegios de la provincia convocaron a una marcha de antorchas para este miércoles por la noche.