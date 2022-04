Los problemas de abastecimiento del gasoil que existen en casi todo el país están impactando también en el transporte público de la provincia de San Juan. Se trata de un tema que ya causa preocupación entre los propietarios de las empresas de colectivo, quienes aseguraron que en los últimos días el problema se agudizó. “No tenemos combustible para trabajar el lunes. Estamos haciendo todo para conseguirlo”, expresó Ricardo Salvá, vicepresidente de la Asociación del Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP).

“En este momento estamos abocados en forma permanente a conseguir combustible, que es lo que más nos urge. Por el momento, el principal problema es conseguir el combustible a precio razonable. El combustible a granel se consigue ahora a entre 150 y 160 pesos, sin hablar del combustible premium que es el que necesitamos las empresas y es mucho más caro todavía. O sea, estamos a un precio mucho más alto que en las estaciones de servicio para las empresas de combustible”, afirmó Salvá en diálogo con radio Estación Claridad.

Para el empresario la escasez o especulación genera especulaciones. Si bien la voluntad de las empresas es no afectar el servicio, una medida drástica, varios empresarios manifestaron que por ahora no tienen combustible para trabajar el lunes y en Semana Santa se hace mucho más difícil poder conseguirlo.

“A lo mejor habrá alguna empresa que tenga stock, no lo conozco, pero con los que he hablado estamos tratando de conseguir combustible para el próximo lunes para poder salir a trabajar con normalidad. En el caso mío, tengo combustible hasta el sábado. Estoy abocado a conseguir combustible para poder prestar servicio a partir del domingo”, apuntó Salvá, quien es dueño de la empresa El Triunfo.

Aunque, sostuvo: “El panorama es complejo, sin prejuicio de que algunos proveedores me han prometido que me van a conseguir combustible para el sábado. Pero esto de estar tan jugados con los tiempos no nos había pasado antes. Esto nos preocupa un poco, sin embargo calculo que a último momento lo vamos a conseguir”.