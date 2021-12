Una mujer sanjuanina terminó hospitalizada con serias quemaduras después de sufrir un brutal ataque por parte de su suegra. Todo ocurrió el pasado 25 de noviembre en una vivienda del Barrio San Martín, en medio de una discusión familiar que terminó con la intervención de una ambulancia y personal policial.

“Ella me tenía de empleada, quería que hiciera las cosas de la casa y como ese día no quise, empezó la discusión. Le dije que lo hiciera ella y ahí agarró una tetera y me la tiró encima. Estaban mis hijos de 6 y 11 años presente. Yo no me quedé callada y también le pegué”, contó Belén Balmaceda a Diario de Cuyo.

Ante el episodio, la pareja de la víctima intervino y le pidió que no denunciara a su madre. Sin embargo, los hijos de la pareja corrieron a contarle todo a su abuelo materno y fue este hombre el que terminó denunciando el caso en la Central de Policía.

“Estuve 8 días internada en el Hospital Marcial Quiroga porque me quemó parte de la cara, cuello, brazo y pecho. Tengo quemaduras de segundo y tercer grado, se me salió toda la piel. Después me enteré que ella me había puesto la denuncia a mí, porque cuando agarró la tetera se quemó la mano. Además, la golpee”, manifestó la joven de 31 años.

Como consecuencia del brutal ataque la mujer se terminó separando del padre de sus hijos, aunque aclaró que nunca sufrió violencia por parte de él. “Nunca me fue a ver al hospital, ni siquiera preguntó cómo estaba”, explicó.