La denuncia por un presunto caso de abuso sexual dentro de un colectivo de la Red Tulum generó un revuelo enorme en la provincia de San Juan. Un joven periodista de 23 años, identificado como Santiago Barroso, señaló que el chofer de la línea TNS lo obligó a que le tocara los genitales cuando se encontraban solos dentro de la unidad. El caso es investigado por la Justicia y si bien todavía no se ha llevado a cabo la indagatoria, este martes el acusado habló con varios medios locales para defenderse.

El hombre, de quien se preserva la identidad, negó todas las acusaciones hechas por el periodista aunque sí admitió que cruzaron palabras el domingo a la madrugada cuando se encontraba cumpliendo funciones. “A las seis de la mañana me sube él, yo traía un par de pasajeros más. Él se sienta adelante, me cuenta que había caminado porque no conseguía remises. Nos pusimos a conversar, pero cuando llegamos al paradero descendió. El muchacho del kiosco estaba afuera, vio todo. En ningún momento... desconozco por qué ha argumentado todo eso”, expresó el chofer en diálogo con Radio del Sur.

El colectivero explicó que todavía no fue notificado por la Justicia. “En la denuncia no sale mi nombre solo la línea TNS y somos un montón los choferes que trabajamos ahí. Estaría lindo que esto se esclarezca. Los vecinos dicen que es un chico muy conflictivo. Estoy tranquilo, esperando a ver de qué se me acusa para poder defenderme con una contradenuncia, por lo menos”, apuntó el hombre.

Por otro lado el denunciado comentó que la denuncia cayó como una bomba en el seno de su familia y que su esposa se encuentra angustiada. “Le dije que se quedara tranquila porque no es lo que dicen, nada que ver. Le dije que no llorara. Yo estoy sumamente tranquilo. Al chico nunca lo toqué, por favor. Por mis hijos no lo toqué. Soy casado, tengo 4 hijos. En 22 años que llevo trabajando en colectivos es la primera vez que me pasa algo así”, cerro.