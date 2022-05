Durante la jornada del último lunes se conoció la noticia de que un joven periodista deportivo denunció a un chofer de colectivo por abuso sexual. Tanto el denunciante como el acusado salieron públicamente a dar su versión de los hechos y los medios locales se hicieron eco de sus testimonios.

Santiago Barroso, el joven periodista deportivo de 23 años, decidió exponerse y contar su historia. Según detalló, el chofer lo obligó a que le tocara los genitales cuando se encontraban solos dentro del colectivo. Luego del presunto hecho de abuso, radicó la denuncia en la justicia, donde contó que el hecho ocurrió dentro del ómnibus de la línea TNS (de la empresa El Triunfo), el cual se había tomado para volver a su casa.

En relato, Barroso expresó que cuando quedaron solos, cerca de las 6.30 del domingo, el colectivero entabló una conversación con él y en ese momento se le insinuó y también se propasó. La situación se tornó límite cuando el chofer frenó la marcha, cerró las puertas del ómnibus y, cuando se le acercó, le tomó las manos para que tocara sus partes íntimas. Ante esta situación, la supuesta víctima escapó y fue a radicar la denuncia.

Al día siguiente de que se conociera el caso, el colectivero apuntado habló con el medio local Tiempo de San Juan, se defendió y negó categóricamente tal acusación. “Soy casado, tengo hijos. Son mentiras”, esgrimió el chofer de la línea Troncal Norte-Sur de la Red Tulum. Luego, agregó: “En realidad no lo conozco. Por eso no entiendo por qué dijo lo que dijo. Esta situación me tiene muy mal, a mí, a mi familia. Espero que todo se esclarezca. Yo sé que hay un Dios y creo en la justicia”.

Por el momento, se desconoce qué delito se investiga, si abuso sexual simple o bien una figura más agravada. De cualquier manera, el periodista deportivo que trabaja en un medio local solicitó una restricción de acercamiento para con el colectivero.