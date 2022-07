Productores sanjuaninos realizarán una jornada de protesta el próximo miércoles en contra del sistema económico que se aplica en el país. Eduardo Sánchez, miembro de la Asociación Argentina Productores Autoconvocados indicó que la medida de fuerza es paralela con integrantes del sector de todo el país, por lo que ese día no comercializarán y sacarán los tractores a la calle.

En diálogo con radio Estación Claridad, Sánchez señaló que “los productores ese día no vamos a trabajar. Los comercios pueden estar abierto porque pueden trabajar pero los productores como acto solidario no vamos a vender ni comprar nada”. Por lo tanto, en la provincia los productores no venderán uva, vino, pasas ni mosto. Además, esperan la adhesión de otros sectores productivos en las próximas horas, aunque la cantidad de participantes no está confirmada.

“No se van a comercializar productos agropecuarios. El abastecimiento estará garantizado, porque la gente necesita comer y proveerse pero por parte de los productores no se comercializará”. Además, destacó que “lo más terrible que sucede en Argentina es la altísima inflación” y agregó: “Lo más terrible es el desdoblamiento cambiario. Los productores de base quieren medidas extremas. Seguro se seguirán tomando medidas y en el resto del país se van a realizar medidas más fuertes. Se van a sacar los tractores a las calles, no se va a obstaculizar el tránsito solo sacar los tractores”.

Por último, resaltó que los productores no creen que las nuevas medidas anunciadas por Batakis sean alentadoras para el sector: “Desde que asumió hay turbulencia. Los anuncios erráticos han hecho que todo vuele por los aires. Estamos en un proceso de hiperinflación y no creemos que una medida a esta altura revierta”.