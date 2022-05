Durante la jornada de este lunes se llevó a cabo una reunión entre el ministerio de la Producción de San Juan y un grupo empresarial que tenía planes de importar vino desde Chile. Hace 15 días, la Federación de Viñateros había advertido esta maniobra e informaron sobre la situación. Finalmente, se resolvió que no hace falta traer vino del exterior para fraccionarlo y revenderlo en San Juan.

La reunión se dio entre el ministro de la Producción, Ariel Lucero y representantes de la empresa Peñaflor. En rueda de prensa, el funcionario sanjuanino explicó que si bien no se llegó a un acuerdo, sí se le aclaró a la empresa que tienen que comprar en Argentina y no en el exterior para fraccionar en San Juan. “El grupo planteó la necesidad de abastecer la planta por no poder conseguir vino acá y la imposibilidad de fraccionar vino actualmente. Consultamos al Instituto de Vitivinicultura, mantuvimos una reunión y la oferta vinícola está presente”, afirmó Lucero.

Además, detalló que se manifestó a la empresa que “la peor alternativa es la importación de vino. Hoy acercar el sector industrial y productivo es poder llegar al equilibrio y que se pueda solucionar. Se planteó la posibilidad de trabajar estratégicamente para no estar en un año hablando otra vez la misma situación”. Además, destacó que el objetivo es que”el sector privado llegue a un equilibrio y el gobierno acompañar”.

Luego de la reunión de este lunes al mediodía, se acordó seguir sentándose a hablar aunque se dejó en claro que “la oferta vínica está, lo tienen productores que pudieron elaborar. La oferta está. La necesidad ahora es de poder llegar al punto de acuerdo y que no se recurra a traer vino que no hace nada bien”.