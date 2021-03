El viernes de la semana pasada, Candela Montaña, una joven sanjuanina de 21 años, fue a dar a luz en el hospital Rawson y su bebé falleció en el parto. Esto generó dolor e indignación en la familia que denuncia mala praxis por parte de dos doctoras del nosocomio que no quisieron realizarle la cesárea.

Todo ocurrió alrededor de las 22 del pasado viernes 12. La joven embarazada entró al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson con contracciones. Según publicó Diario de Cuyo, su hermana manifestó que “la revisaron 5 minutos, le dijeron que tenía poca dilatación y la enviaron de nuevo a su casa”.

Al otro día, los dolores continuaban y se intensificaron. Pasado el mediodía del sábado, regresó al hospital Rawson para recibir atención porque la situación era insoportable. Según expresó su padre, Alfredo Montaña, “la internaron y esperaron a que dilatara más para que tuviera parto normal. Lo que no podía suceder porque ella es diabética insulinodependiente y hace dos años tuvo otra cesárea”. Su familia insistió todo el tiempo en que debían operarla de manera urgente y no esperar que sucediese un parto natural.

A las 17 de ese mismo sábado, los médicos controlaron a Candela nuevamente y notaron que los signos vitales del bebé se habían debilitado. Inmediatamente, prepararon la cesárea y luego de la operación, le notificaron lo sucedido. “Por un capricho no le hicieron cesárea de entrada y esperaron que de a poco se apague el corazón de mi nieto. Dicen que lo reanimaron pero que fue en vano”, sostuvo Alfredo, quien identificó a las profesionales de apellido Aciar y Cuelis y también se acercó hasta la Comisaría 5ta para radicar la denuncia correspondiente, pero le indicaron que la que tiene que ir es su hija Candela cuando le den el alta.

Candela continúa internada y hasta el momento no le entregaron el cuerpo de su bebé fallecido. Como si fuera poco, la joven mamá de un nene de 2 años contó que también sufrió amenazas: “Cuando pedí explicaciones una de las doctoras me dijo ‘acuérdese que no es la última vez que va a venir al hospital’, yo lo sentí como una amenaza”.