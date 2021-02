La provincia de San Juan no se caracteriza por ser una provincia lluviosa, sin embargo, cuando eventualmente las precipitaciones aumentan más de lo esperado, las consecuencias no tardan en llegar. El último lunes fue uno de esos días en los que las tormentas no dieron tregua en el territorio sanjuanino y uno de los grandes problemas ocasionados fue el desborde del Río Marayes, dejando a varias personas varadas en la Ruta 141, en Caucete.

Según publicó La Brújula SJ, el desborde se produjo por la creciente y de inmediato Bomberos y Policía tuvieron que asistir a la zona a trabajar ya que en ambos lados de la ruta había personas esperando retomar su camino.

Además, la Municipalidad de Caucete se puso a disposición para brindarles asistencia a las familias afectadas por el temporal, sobre todo a aquellos habitantes que residen en Bermejo, La Planta, Control Forestal, La Puntilla, Marayes y Pie de Palo. De esta manera, los vecinos de las zonas más golpeadas por la lluvia recibieron mercadería, materiales y elementos para paliar la situación de las viviendas más precarias.

Durante el transcurso de la semana se esperan algunas lluvias aisladas en el territorio provincial, con temperaturas que no treparán por encima de los 30 grados.