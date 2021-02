Un reclamo rápidamente se volvió viral en las últimas horas en las redes sociales. Se trata del caso de Marcial Eduardo Pernini, de 60 años, quien fue derivado, por su médico de cabecera, para que lo internaran de urgencia pero no encontró dónde ya que no hay camas disponibles producto del Covid-19, de acuerdo a lo denunciando por su esposa.

Según contó su mujer, identificada como Nora Flores, a Diario Huarpe, a su esposo le diagnosticaron síndrome febril prolongado, descompensaciones de presión arterial y de su cuadro de diabetes como así también, deshidratación. El estado de salud configuraba un riesgo de gravedad para Marcial. Ante el diagnóstico, Nora salió a buscar un lugar de internación para su marido, entre la noche del jueves y la madrugada del viernes. Recorrió cuatro sanatorios pero no consiguió una cama ya que estaban destinadas para pacientes con coronavirus, de acuerdo a lo informado por la señora.

Nora relató que primero fueron al Hospital Privado, sobre las 22:30. Allí les dijeron que no tenían camas para internación por Covid-19. Luego se dirigieron hasta el Sanatorio San Juan, después a otra clínica –de la que la mujer no recuerda el nombre- y, finalmente, al CEAC. En todos obtuvo la misma respuesta: no hay lugar.

“Ahí me enojé, les dije que si le llegaba a pasar algo a mi esposo los iba a denunciar porque lo que estaban haciendo era abandono de persona. Les decía que no me lo iba a llevar a mi casa porque le podía pasar algo y seguían sin atenderlo”, recordó.

Debido a esa situación, la familia decidió llevarlo al Hospital Rawson. Nora dijo que, en un principio, no querían atenderlo pero, luego de dos horas de espera, lo ingresaron al servicio de Urgencias. Afortunadamente, pudieron estabilizarlo y su evolución es buena hasta el momento.