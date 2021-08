Este jueves 26 de agosto está previsto un paro de los trabajadores del Sindicato Médico que reclaman, entre otros puntos, mejoras salariales. Desde el Gobierno de San Juan sostuvieron que no descontarían el día de trabajo a los médicos que adhieran a la medida de fuerza ya que se trata de “un paro legal”.

//Mirá también: En San Juan esperan la visita del presidente Fernández para este próximo lunes

Según afirmó este lunes a Radio Estación Claridad Guillermo Benelbaz, secretario Administrativo del Ministerio de Salud, “a priori no se descontará el día porque este es un paro legal por decirlo de alguna manera, han sido cumplidos todos los pasos en la Subsecretaría de Trabajo, quedó sujeto a garantizar los servicios esenciales y pasado el paro se verá si ese cumplimiento se hizo o no, se acordó la agenda de reemplazos para no afectar los servicios que se consideran esenciales”

Por otro lado, el gremialista Daniel Sanna, del Sindicato Médico, confirmó el plan de lucha: “Demandamos al Gobierno que nos den el lugar que corresponde como trabajadores esenciales. Nuestros reclamos son justos: mejora salarial, Jubilación con el 82% móvil, y aplicación de la Ley de Carrera”, sostuvo.

Sobre esto, Benelbaz afirmó que “el diálogo continúa más allá de las diferencias”. Es que en la Subsecretaría de Trabajo ya se han llevado a cabo varias reuniones que buscaron solucionar el conflicto, aunque aún hay diferencias entre lo que pide el Sindicato Médico y lo que está dispuesto a ceder el Gobierno. “Esto lo ha dicho el Ministerio de Hacienda, que se va a ir viendo en la medida que las arcas públicas lo permitan. No se puede dar algo que no se pueda cumplir”, indicó el funcionario.

//Mirá también: Con presencia sanjuanina, unificaron los reclamos por los subsidios del transporte

De manera oficial, aguardan que los servicios de urgencia o emergencias no estén afectados por el paro médico: “El viernes se acordó servicio por servicio cuántos médicos van a estar garantizando las guardias mínimas”, afirmó Benelbaz. La medida de fuerza, por su lado, durará desde el 25 de agosto hasta el 1 de septiembre.