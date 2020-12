Nuevamente aumentaron los precios de las multas de tránsito en San Juan. Es que los valores se atan a lo que sucede con los combustibles. El 16 de diciembre se registró el último incremento del precio de la nafta y ya se conocieron los nuevos valores de las sanciones a quienes incumplen con las normas de tránsito. Por ejemplo, por pasar un semáforo en rojo hay que pagar $27.909, la multa más cara. A los castigos al bolsillo se le suman puntos negativos que llevan a los conductores a quedarse sin carnet a modo de castigo.

En comparación con el 2019, en el 2020 las multas son un 40% más caras. Así lo dijo el juez de Faltas, Enrique Mattar. Aclaró que el Código de Faltas fija sanciones en “unidades fijas”, que se calculan de acuerdo al precio de los combustibles. Cuando un juzgado está de turno, el promedio de actas de infracción vinculadas al tránsito es de 900, siendo enero y diciembre los meses con más inconductas.

La multa por no llevar puesto el cinturón de seguridad es una de las más comunes y ahora está en $7.899. Para los motociclistas, la falta más usual es no llevar casco y la sanción es de $6.899. En cuanto a las más caras, la primera es pasar un semáforo en rojo, que alcanzó los $27.909 y la segunda es manejar en estado de ebriedad, sanción cuya multa es de $26.789 en caso de los autos y $24.000 en motos. En estas dos últimas, no se aplican descuentos porque son de extrema gravedad.

El sistema para pagar las multas empieza en el Centro Cívico, donde los infractores van a buscar la boleta, luego se debe abonar en un San Juan Servicios. En caso de que al conductor le hayan retenido el vehículo o la licencia, tiene que volver al Juzgado para que le liberen el carnet o la movilidad.

El sistema de scoring o puntaje sigue vigente e implica que los conductores suman puntos negativos a medida que cometen infracciones. Al acumular 50, están expuestos a que les saquen la licencia de conducir por 10 a 30 días la primera vez. En general hay dos tipos de faltas: las muy graves, dentro de las cuales se encuentra conducir en estado de ebriedad (50 puntos), darse a la fuga luego de protagonizar un accidente de tránsito (50 puntos), conducir a velocidad peligrosa (40 puntos), no tener seguro (40 puntos) y no respetar los semáforos en rojo (40 puntos).